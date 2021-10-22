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Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas’ta AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısına katıldı. Binali Yıldırım toplantı sırasında cep telefonu ile aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sivaslıları buluşturdu. Erdoğan, Yıldırım’ın telefonu aracılığı ile salona seslendi.

Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Ekleme: 22.10.2021 - 21:05 Güncelleme: 22.10.2021 - 21:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Sivas'ta AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısı Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Divan başkanının programı takdim etmesiyle birlikte başlayan programda AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Milletvekilleri birer konuşma gerçekleştirdi.

Kürsüye davet edilen Binali Yıldırım konuşmasında; Sivas'ın önemi ve değerinin üzerini bir kez daha çizdi ve "'Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez' 20 yıl boyunca şeytan taşlamak zorunda kaldık. Bugünlere gelirken keşke bölücü terör örgütünden, FETÖ'cü terör örgütünden bu sorunları yaşamasaydık. Dikkatimizi Türkiye'nin kalkınmasına verseydik ve projelere zaman ayırsaydık. Hep insanımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın daha güzel bir geleceği için çalışsaydık bugün inanın yaptığımız işin en az 5 katı daha iş yapardık. 20 yılda şeytan taşlamaktan arda kalan zamanlarda ancak iş yapabildik." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, Sivaslılara bir sürpriz yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak salondakilerle görüştürdü.

"ÖNEMLİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Başkan Erdoğan katılımcılara hitaben şunları kaydetti:

"Sevgili Sivaslı kardeşlerim. Genişletilmiş il başkanları, genişletilmiş il divanında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Öncelikle bu genişletilmiş divanın Sivas'ımız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Önemli bir döneme giriyoruz. Bu dönem içerisinde ben inanıyorum ki Sivaslı kardeşlerim tüm ezberleri bozacaktır.

Gerek kadın kolları gerekse gençlik kolları olarak, ben bu başarıyı tanıdığım, bildiğim, inandığım Sivas teşkilatında görüyorum ve Sivas'ta ilk yapacağımız mitingde veya orada bir araya gelme suretiyle, toplu açılış törenleri ile bunu göreceğime inanıyorum."

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