Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...

Olay, dün saat 20.00 sularında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşandı. 2 katlı apartmanın ikinci katında oturan Yiğit Ahmet Acar. ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, iddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden tartışma yaşadı.ARABASINA ATLAYIP EVİN ÖNÜNE GİTTİTartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Öztürk, aracıyla Yiğit Ahmet Acar'ın evinin önüne geldi. Burada Erdoğan Öztürk ile Yiğit Ahmet Acar evin önünde de tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit Ahmet Acar ikinci kattaki evinin balkonuna çıkarak yaklaşık 20 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca arka arkaya ateş etti.OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİKorkunç olayda pompalı tüfekten çıkan saçmalar Erdoğan Öztürk'ün göğsüne isabet etti. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirledi.LİNÇ ETMEK İSTEDİLERKorkunç cinayetin ardından Erdoğan Öztürk'ün yakınları olay yerine koştu. Sinir krizi geçiren yakınları, Yiğit Ahmet Acar'yi bularak linç etmek istedi. Bulamayınca Yiğit Ahmet Acar'a ait otomobile de taşla ve tekmelerle zarar verdi.. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı. Cinayet zanlısı Yiğit Ahmet Acar'ı gözaltına alındı. Erdoğan Öztürk'ün cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Yiğit Ahmet Acar 'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.TUTUKLANDIAkrabasını öldüren Yiğit Ahmet Acar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.