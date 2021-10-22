  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...

Antalya’da Yiğit Ahmet Acar (28), sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışıp otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk’ü (47), balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayın ardından Öztürk'ün yakınları sinir krizi geçirdi ve Acar'ın aracına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Acar'ı gözaltına alırken, Acar bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...
Ekleme: 22.10.2021 - 20:42 Güncelleme: 22.10.2021 - 20:43 / Editör: Ozge Selin
Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...
Olay,  dün saat 20.00 sularında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşandı. 2 katlı apartmanın ikinci katında oturan Yiğit Ahmet Acar. ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, iddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden tartışma yaşadı.

ARABASINA ATLAYIP EVİN ÖNÜNE GİTTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Öztürk, aracıyla Yiğit Ahmet Acar'ın evinin önüne geldi. Burada Erdoğan Öztürk ile Yiğit Ahmet Acar evin önünde de tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit Ahmet Acar ikinci kattaki evinin balkonuna çıkarak yaklaşık 20 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca arka arkaya ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç olayda pompalı tüfekten çıkan saçmalar Erdoğan Öztürk'ün göğsüne isabet etti. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirledi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Korkunç cinayetin ardından Erdoğan Öztürk'ün yakınları olay yerine koştu. Sinir krizi geçiren yakınları, Yiğit Ahmet Acar'yi bularak linç etmek istedi. Bulamayınca Yiğit Ahmet Acar'a ait otomobile de taşla ve tekmelerle zarar verdi.. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı. Cinayet zanlısı Yiğit Ahmet Acar'ı gözaltına alındı. Erdoğan Öztürk'ün cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Yiğit Ahmet Acar 'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Akrabasını öldüren Yiğit Ahmet Acar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Biden'dan canlı yayında tuhaf hareketler! Kimse ne olduğunu anlamadı!
CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...
Suruç'ta 34 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin cezası belli oldu
22 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi
Mansur Yavaş’ın korumaları, kitre bebek vurgunuyla ilgili soru soran gazetecileri darbetti
Türk bilim insanlarından gargara ile korona testi!
Mehmet Sevigen: CHP'nin önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleridir
Oda TV MİT'in MOSSAD ajanlarını enselemesinin ardından İsrailli casusların sözcülüğüne soyundu
Uzman Çavuş Burak Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı
Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Başkan Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor
Putin Batı'yı topa tuttu! 'İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Tüm Türkiye için devreye alınacak
Küçükçekmece’de bitmeyen İSKİ çilesi: Vatandaş bir aydır perişan
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor