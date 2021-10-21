  • USD: 9,29 - 9,30
  • EURO: 10,81 - 10,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zorunlu trafik sigortası için hesaplar değişti: 2022 yılında geçerli olacak

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası için karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.

Ekleme: 21.10.2021 - 22:27 Güncelleme: 21.10.2021 - 22:28 / Editör: Ozge Selin
Zorunlu trafik sigortası için hesaplar değişti: 2022 yılında geçerli olacakResmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ

Zorunlu trafik sigortası için asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.

2023 YILI RAKAMLARI DA BELLİ OLDU

Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54,000 TL ve 108,000 TL olarak uygulanacak.

ÖLÜM TEMİNATLARI KİŞİ BAŞINA 430 BİN TL'DEN 500 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.

2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından FATF'nin Türkiye'yi 'gri listeye' almasına ilişkin açıklama
21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
HDP'li Yiğitalp'ten muhalefete 'tezkere' gözdağı: Kendinize 'muhalefet partisiyim' demeyin
FETÖ'cü Akın İpek’e AİHM’den tokat üstüne tokat! AİHM Akın İpek’in yaptığı şikayeti dayanaktan yoksun buldu
CHP'li Altay 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'ye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?
Belediyeden 45 milyon liralık ihale alan CHP'li vekilin şirketi kendi kendisini yalanladı
Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak
Gamze’nin kanını silip yaşadığını söylemişler! ‘Gamze Açar’ın sesi feryat gibiydi’
1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti! Dev platform 57 metre suya batırıldı
Başkan Erdoğan'dan BayKar tesislerine taziye ziyareti...
Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri
Irkçı Ümit Özdağ'dan muhabirin sorusuna mantıksız cevap: O zaman yurt dışından değil, Türkiye'den sanatçı getirilirdi
Dışişleri'nden 10 büyükelçi açıklaması: Kesinlikle kabul edilemez
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Millet İttifakı'nı bombaladı! 'Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?'
Belediyeden vekile 45 milyon lira
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu!
15 kişilik MOSSAD çetesi nasıl çökertildi? MOSSAD’ın özellikle öğrencileri seçmesindeki amaç ne?
Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik özür diledi HALK TV'den ses yok!
İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi
İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi
Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı

Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı

Murda’ya 10 yıl istendi

Murda’ya 10 yıl istendi

ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın