TOKİ indirim yaptı vatandaş bayram etti! 15 bin kişi ev borcunu kapadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ),borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyerialıcılarına yönelik başlattığı 'borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim'kampanyasına talep yağdı. 21 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılanyılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı.12.434 KİŞİNİN BORCU BİTTİKampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 12 bin 434 kişi kapataraktapularını almaya hak kazandı. İdare, borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşiçin de esnek ödeme planı hazırladı.Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan2.879 kişi, yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı.Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 konut işyeri alıcısının 12 bin 434'übütün borcunu, 2.879 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.% 94'Ü TASARRUFU KULLANDIKampanya katılan vatandaşların yüzde 94.42'si borçlarını kişisel tasarruflarlakapattı. Kalan kısım ise kredi kullandı. Bu kapsamda Halkbank ve ZiraatBankası 120 aya kadar konut için yüzde 1.37, işyeri için yüzde 1.57 gibipiyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandırdı.TOKİ bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında da yüzde 20 indirimkampanyası düzenlemiş ve bu kampanyadan yaklaşık 12 bin kişifaydalanmıştı.