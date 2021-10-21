TOKİ indirim yaptı vatandaş bayram etti! 15 bin kişi ev borcunu kapadı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 'borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim' kampanyasına TOKİ borcu olan vatandaşlardan talep yağdı. Kampanyadan yararlanan vatandaşların yüzde 94.42'si borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ),
borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri
alıcılarına yönelik başlattığı 'borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim'
kampanyasına talep yağdı. 21 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan
yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı.
12.434 KİŞİNİN BORCU BİTTİ
Kampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 12 bin 434 kişi kapatarak
tapularını almaya hak kazandı. İdare, borç bakiyesini kapatamayacak vatandaş
için de esnek ödeme planı hazırladı.
Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan
2.879 kişi, yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı.
Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 konut işyeri alıcısının 12 bin 434'ü
bütün borcunu, 2.879 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.
% 94'Ü TASARRUFU KULLANDI
Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94.42'si borçlarını kişisel tasarruflarla
kapattı. Kalan kısım ise kredi kullandı. Bu kapsamda Halkbank ve Ziraat
Bankası 120 aya kadar konut için yüzde 1.37, işyeri için yüzde 1.57 gibi
piyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandırdı.
TOKİ bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında da yüzde 20 indirim
kampanyası düzenlemiş ve bu kampanyadan yaklaşık 12 bin kişi
faydalanmıştı.