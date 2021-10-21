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MİT'ten Mossad casuslarına operasyon

Türkiye'nin aleyhine faaliyet yürüten 15 kişilik Mossad şebekesi, MİT'in elinden kurtulamadı.

Ekleme: 21.10.2021 - 09:40 Güncelleme: 21.10.2021 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Son olarak MİT, 1 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonla Türkiye'de casusluk amacıyla faaliyet gösteren Mossad şebekesini çökertti.

Böylelikle Türk vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak casusluk yapan İsrail istihbarat şebekesinin bütün şifreleri çözüldü.

4 İLDE 15 AJAN YAKALANDI

MİT'in 200 kişilik ekibi tarafından 3'er kişilik 5 ayrı hücre, bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı.

SAVUNMA SANAYİİNİ HEDEF ALDILAR

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, içilerinde Arap kökenlilerin de olduğu 15 kiralık casusun faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Casuslar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis ediyordu.

FİLİSTİNLİLERE YAPILAN YARDIMLAR

Mossad ajanlarının ayrıca Filistinlilerin, Türkiye'deki üniversitelere hangi yolları izleyerek girdiği, Türk hükümeti ve belediyelerin Filistinlilere ne tür imkanlar ve kolaylıklar sağladığına yönelik istihbarat çalışması yürüttükleri saptandı.

KRİPTO PROGRAMLARLA BİLGİLER SERVİS EDİLDİ

Beş istihbarat timinden oluşan Mossad şebekesi, ulaşılan bu bilgileri birer fişleme dosyaları içeren biyografik istihbarat raporlarına dönüştürdü ve sonra da internet tabanlı kripto programlarla yurt dışındaki Mossad yetkililerine gizlice gönderdi.

PARA KARŞILIĞI CASUSLUK

Şebeke Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli dernek ve kuruluşlar hakkında araştırma yaptı ve elde ettiği bilgileri İsrail gizli servisinin görevlilerine verdi.

Parayla devşirilen casusluk şebekesinin, ulaştığı bilgileri Mossad'la on binlerce dolar ve euro karşılığında paylaştığı anlaşıldı.
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