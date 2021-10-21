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Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının bugün ve cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Ekleme: 21.10.2021 - 10:56 Güncelleme: 21.10.2021 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Yurdun genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu. Marmara, İç Ege ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Denizlerimizde rüzgar çoğunlukla orta kuvvetin altında esiyor. Yalnızca Karadeniz kıyılarında ve Batı Akdeniz'de orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi az bulutlu. Cuma cumartesi de yağış beklenmiyor, az bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık İstanbul'da 18, Edirne'de 20 derece ölçülüyor.

Ege Bölgesinde de yağış yok, önümüzdeki üç gün güneşli hava devam ediyor. Sıcaklıklar bölge genelinde 20-25 derece aralığında seyrediyor.

Akdeniz Bölgesinde gökyüzü az bulutlu, bol güneşli. Sıcaklık Adana dolaylarında 30 derece ölçülüyor, Cuma günü 2-3 derece yükselmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi de az bulutlu. Sıcaklık Ankara'da 20, Eskişehir'de 18 derece. Cuma günü bölge genelinde 2-3 derece yükselecek.

Karadeniz Bölgesinde ise bugün öğlen saatleri dışında yağış yok. Hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık 15-20 derece aralığında seyrediyor. Cuma cumartesi 2-3 derece yükselerek bölgenin orta ve doğu kesimlerinde 20'li değerlerin üzerine çıkması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde de hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık bölgenin kuzeyinde en yüksek 13-14 derece ölçülüyor. Gece ise sıfırın altında 2-3 derecelere düşüyor.

İŞTE HAVA DURUMU İLE İLGİLİ DETAYLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin Sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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