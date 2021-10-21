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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi

Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı faiz kararı bugün belli olacak. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kritik faiz kararı için Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanacak. Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında 100 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 18'e çekmişti.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
Ekleme: 21.10.2021 - 09:47 Güncelleme: 21.10.2021 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanarak faiz kararını duyuracak. Piyasalar faiz kararı ile birlikte faiz karar metninde yer alacak mesalara odaklandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN 6 AY SONRA BİR İLK

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kritik faiz kararı için Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanacak. Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında 100 baz puan faiz indirimine giderek 6 ay sonra ilk kez faiz patikasını değiştirmişti. Mevcut durumda politika faizi yüzde 18'de bulunuyor.

KRİTİK FAİZ KARARI SAAT 14:00'DE AÇIKLANACAK

Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı faiz kararı bugün saat 14:00'de belli olacak.

Öte yandan AA Finans Merkez Bankası faiz beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre, beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bu hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin etti.

11 EKONOMİST 100 BAZ PUAN 8 EKONOMİST 50 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ TAHMİN ETTİ

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 17 DÜZEYİNDE OLUŞTU

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.
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