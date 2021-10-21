Kimler evde bakım maaşı alabilir? 530 bin kişiye 963 milyon TL destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 530 bin kişiye toplam 963 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacak. Peki kimler bu yardımdan yararlanabilir? Her ay kim ne kadar destek alacak? İşte evde bakım ödemeleriyle ilgili tüm ayrıntılar...

Evde bakım ödemeleri yatırılmaya başlandı. Bakıma ihtiyacı olan engelli kişilerve aileleri için toplam 963 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacak.Peki, kimler bu yardımdan yararlanacak ve evde bakım yardımı nasıl alınır?Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor.Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Sıksık, 'yaşlılık aylığı alabilir miyim, evde bakım maaşı nasıl alırım, engellidesteklerinden nasıl yararlanırım?' benzeri sorular geliyor. Geliri olmayıpda 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evdebakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.En çok yararlanılan yardımlardan biri de evde bakım yardımı. Bu yardımdanyararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile veSosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetlerideğerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelliolduğunun tespit edilmesi gerekiyor.Hürriyet'in haberine göre sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli'ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara iseevde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşenortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha azolan kişiler yararlanabiliyor.Burada yanlış hesap yapılıyor. Net asgari ücretin üçte ikisi, bu yıl için 1.700 liraediyor. Çoğu kişi hanedeki toplam gelirinin 1.700 liradan az olması gerektiğinizannediyor. Oysa engelli kişinin yaşadığı hanede 3 kişi yaşıyorsa toplamgelirin, 5.100 lirayı geçmemesi gerekiyor ki, evde bakım yardımı alınabilsin.