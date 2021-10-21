Kimler evde bakım maaşı alabilir? 530 bin kişiye 963 milyon TL destek ödemesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 530 bin kişiye toplam 963 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacak. Peki kimler bu yardımdan yararlanabilir? Her ay kim ne kadar destek alacak? İşte evde bakım ödemeleriyle ilgili tüm ayrıntılar...
Evde bakım ödemeleri yatırılmaya başlandı. Bakıma ihtiyacı olan engelli kişiler
ve aileleri için toplam 963 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacak.
Peki, kimler bu yardımdan yararlanacak ve evde bakım yardımı nasıl alınır?
Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor.
Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Sık
sık, 'yaşlılık aylığı alabilir miyim, evde bakım maaşı nasıl alırım, engelli
desteklerinden nasıl yararlanırım?' benzeri sorular geliyor. Geliri olmayıp
da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde
bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.
En çok yararlanılan yardımlardan biri de evde bakım yardımı. Bu yardımdan
yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri
değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli
olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.
Hürriyet'in haberine göre sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli'
ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise
evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen
ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az
olan kişiler yararlanabiliyor.
Burada yanlış hesap yapılıyor. Net asgari ücretin üçte ikisi, bu yıl için 1.700 lira
ediyor. Çoğu kişi hanedeki toplam gelirinin 1.700 liradan az olması gerektiğini
zannediyor. Oysa engelli kişinin yaşadığı hanede 3 kişi yaşıyorsa toplam
gelirin, 5.100 lirayı geçmemesi gerekiyor ki, evde bakım yardımı alınabilsin.