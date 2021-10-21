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İşte Ümitcan Uygun için istenen ceza! Esra Hankulu ölü bulunmuştu!

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı, Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Ekleme: 21.10.2021 - 16:15 Güncelleme: 21.10.2021 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
İşte Ümitcan Uygun için istenen ceza! Esra Hankulu ölü bulunmuştu!
Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.


İddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin ise bilgilerinin bulunmadığını iddia etti. Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporu'nda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.


İddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki şüphelinin ise suç delillerini kararttıklarına dikkat çekildi.



Bu kapsamda, şüpheli Uygun'un, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi' kasten öldürme suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de 'suç delillerini karartmaktan' 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.
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