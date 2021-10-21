İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi

Trafik sıkıntısının yanında metro sefer sayılarındaki azlık, yolcuların ulaşımda aksama yaşamasına neden oldu. Duraktaki yoğunluk nedeniyle birçok kişi metro kullanamadı.

İstanbul'un trafik sıkıntısı günden güne büyüyor.Sabah saatlerinde iş ve okul gibi etkenlere bağlı olarak yaşanan yoğunluk, ulaşımda sıkıntılar oluşturuyor.Metro seferlerinin az olması nedeniyle duraklarda biriken kalabalıklar, koronavirüse bağlı olarak uyması gereken sosyal mesafe kuralına da uyamıyor.ARAÇLAR DOLU GELDİİstanbul'un trafik sıkıntısına metroda seferlerin azlığı da eklenince vatandaş çileden çıktı. Yenikapı-Kirazlı metrosuna bağlı Menderes istasyonunda bekleyen vatandaşlar, araçların dolu gelmesi sonucu yoğunluk oluşturdu.SOSYAL MESAFE İHLAL EDİLDİOnlarca vatandaş tıklım tıklım olan metroya binemedi. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.