  • USD: 9,29 - 9,30
  • EURO: 10,81 - 10,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi

Trafik sıkıntısının yanında metro sefer sayılarındaki azlık, yolcuların ulaşımda aksama yaşamasına neden oldu. Duraktaki yoğunluk nedeniyle birçok kişi metro kullanamadı.

İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi
Ekleme: 21.10.2021 - 15:13 Güncelleme: 21.10.2021 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi
İstanbul'un trafik sıkıntısı günden güne büyüyor.

Sabah saatlerinde iş ve okul gibi etkenlere bağlı olarak yaşanan yoğunluk, ulaşımda sıkıntılar oluşturuyor.

Metro seferlerinin az olması nedeniyle duraklarda biriken kalabalıklar, koronavirüse bağlı olarak uyması gereken sosyal mesafe kuralına da uyamıyor.

ARAÇLAR DOLU GELDİ
İstanbul'un trafik sıkıntısına metroda seferlerin azlığı da eklenince vatandaş çileden çıktı. Yenikapı-Kirazlı metrosuna bağlı Menderes istasyonunda bekleyen vatandaşlar, araçların dolu gelmesi sonucu yoğunluk oluşturdu.

SOSYAL MESAFE İHLAL EDİLDİ
Onlarca vatandaş tıklım tıklım olan metroya binemedi. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.

Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri
Irkçı Ümit Özdağ'dan muhabirin sorusuna mantıksız cevap: O zaman yurt dışından değil, Türkiye'den sanatçı getirilirdi
Dışişleri'nden 10 büyükelçi açıklaması: Kesinlikle kabul edilemez
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Millet İttifakı'nı bombaladı! 'Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?'
Belediyeden vekile 45 milyon lira
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu!
15 kişilik MOSSAD çetesi nasıl çökertildi? MOSSAD’ın özellikle öğrencileri seçmesindeki amaç ne?
Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik özür diledi HALK TV'den ses yok!
İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi
Başkan Erdoğan'dan duygulandıran Özdemir Bayraktar anısı: Yarbayım sana verdiğim sözü tutacağım
Başkan Erdoğan'dan sert açıklama: Haddinize değil!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Baksına'na 'faiz düşürme' tehdidi!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden deprem heykeli
Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan HDP'nin yalan söylediğini açıkladı!
Araç sahipleri dikkat: Kaza başına 100 bin TL'ye çıktı
Kimler evde bakım maaşı alabilir? 530 bin kişiye 963 milyon TL destek ödemesi
TOKİ indirim yaptı vatandaş bayram etti! 15 bin kişi ev borcunu kapadı
Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Yunanistan önce gasp sonra işkence etti: Türkiye'ye itilen göçmenlere şefkat eli
Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın taciz evi ortaya çıktı! Prens Andrew’un görüntüleri…
Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı

Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı

Burası Muğla değil Bitlis: Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor

Burası Muğla değil Bitlis: Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor

ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın