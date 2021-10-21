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Irkçı Ümit Özdağ'dan muhabirin sorusuna mantıksız cevap: O zaman yurt dışından değil, Türkiye'den sanatçı getirilirdi

İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra yeni parti kuran Ümit Özdağ, dünyaca ünlü Lübnan kökenli İsveçli sanatçı Maher Zain’in Esenler’de konser vermesini protesto etti. Düzenlenen konsere dair “Suriyeliler için Arap asıllı sanatçıyı Türkiye’ye getirip şölen düzenlediler” diyen Özdağ, gazetecilerin “Konserin Suriyelilere özel verildiğine dair bir belge var mı” sorusuna ise şaşırtan bir cevap verdi. İddiasını kanıtlayamayan Özdağ gazetecinin sorusuna “O zaman yurt dışından değil Türkiye’den sanatçı getirilirdi” ifadeleriyle yanıt vermeye çalıştı. Haberin detayları...

Irkçı Ümit Özdağ'dan muhabirin sorusuna mantıksız cevap: O zaman yurt dışından değil, Türkiye'den sanatçı getirilirdi
Ekleme: 21.10.2021 - 15:50 Güncelleme: 21.10.2021 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Irkçı Ümit Özdağ'dan muhabirin sorusuna mantıksız cevap: O zaman yurt dışından değil, Türkiye'den sanatçı getirilirdi
İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Zafer Partisi isimli yeni bir parti kuran Ümit Özdağ, birçok kez Türkiye'de konser vermiş olan dünyaca ünlü Lübnan kökenli İsveçli sanatçı Maher Zain'in Esenler Belediyesi'nin organizasyonu kapsamında konser vermesini protesto etti.

Bugün Twitter'dan öğle saatlerinde Esenler Belediyesi önünde protesto gerçekleştireceğini duyuran Özdağ, parti yetkilileriyle birlikte belediye binası önüne gelerek konuşma yaptı.

MAHER ZAİN: TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM

Sabah'ın aktardığına göre Özdağ, Esenler'de verdiği konserde Türkçe, İngilizce ve Arapça şarkılar söyleyen ve 'Türkiye benim ikinci evim' açıklamasını yapan Maher Zain üzerinden Esenler Belediyesi'ne yüklendi.

Özdağ, halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilen konser için 'Suriyeliler için Arap asıllı sanatçıyı Türkiye'ye getirip şölen düzenlediler' ifadelerini kullandı.

CEVABI ŞAŞIRTTI

Özdağ, açıklamalarının ardından kendisine sorulan 'Konserin Suriyelilere özel verildiğine dair bir belge var mı' sorusuna ise beklenmedik bir yanıt verdi.

İddiasını belgelerle kanıtlayamayan Özdağ, gazetecinin sorusuna 'O zaman yurt dışından değil, Türkiye'den sanatçı getirilirdi' dedi. Özdağ'ın beklenmedik soru karşısında verdiği tepki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Irkçı Ümit Özdağ'dan muhabirin sorusuna mantıksız cevap: O zaman yurt dışından değil, Türkiye'den sanatçı getirilirdi
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