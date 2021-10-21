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İnfodemi gençleri etkisi altına altı, bakanlık harekete geçti

30 yaş altı gençler sosyal medyadaki 20-30 hesabın yaydığını bilgi kirliliğinin etkisi altında kalıp aşıya mesafeli davranınca Sağlık Bakanlığı da bir çalışma başlattı. Okullar ile ilgili yapılan bir araştırma ise "virüsün yüzde 70'inin evden okullara taşındığını" ortaya koydu.

Ekleme: 21.10.2021 - 09:43 Güncelleme: 21.10.2021 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İnfodemi gençleri etkisi altına altı, bakanlık harekete geçtiGünlük vakalar içinde 30 yaş altının oranı yüzde 50'lere yaklaştı. Bunların büyük bölümü ise 25 yaş altı grup. Liselerde ve üniversitelerde, yurtlarda ya da dışarıda bir araya geliyor. Bu grupta aşı olma oranı oldukça düşük. Diğer kurallara uyum konusunda da dikkatli olmadıkları için virüsü kapıp evlerindeki büyüklerine bulaştırıyor.

20-30 HESAP BİLGİ KİRLİLİĞİ YAYIYOR

30 yaş altında sosyal medyadaki bilgi kirliliği (infodemi) nedeniyle aşıdan uzak duruyor. 20-30 sosyal medya hesabı bu kirliliğin kaynağını oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda bir çalışma başlattı. Hem bu kirliliğin önlenmesi hem de tamamen kapalı alanlara geçmeden gençlerin aşılanması için bir yol haritası çıkartılacak.

EVDEN OKULA

Okulların günlük vakalara etkisi ile ilgili de gelen veriler değerlendirilerek masaya yatırıldı. Çalışmalar virüsün okuldan eve değil, evden okula gittiğini (yaklaşık yüzde 70 evden okula gidiyor) gösteriyor. Bu nedenle vakaların üçte birini çocuklar oluşturuyor. Ama bunun yatan hasta ve yoğun bakıma bir yansıması olmadı. Bu dalgada çocuklar çok ağır geçirmiyor.

YÜZDE 16 HALA AŞI OLMADI

Tablo, aşılanma hızının artması halinde daha da pozitife dönecek. Ancak halen aşı hakkı olmasına karşın toplumun yüzde 16'si hiç aşı yaptırmadı.
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