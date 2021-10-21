Facebook’tan yeni karar! Fransa’da telif ödemeyi kabul etti

Google ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının, yayımlanan haber içerikleri için medya kuruluşlarına telif ödemesi gerekliliği son dönemin en çok tartışılan konularının başında geliyordu.ÖN ANLAŞMA SAĞLANDIDijital yayıncıların sosyal medya şirketlerine yaptığı baskılar ve yoğun uğraşlar sonucu birçok ülkeden art arda telif yasası haberleri gelmeye devam ediyor.Son olarak Fransa'da, dijital telif yasası ile ilgili önemli bir adım atıldı. Sosyal medya devi Facebook, Fransa'da yayıncılarla el sıkıştığını duyurdu.Sosyal medya devi, Fransız yerel yayıncılar birliğiyle, medya kuruluşlarının Facebook kullanıcıları tarafından sitede paylaşılan içeriklerine telif ödemesini sağlayan ön anlaşmayı kabul etti.Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre, ulusal ve bölgesel yayıncılar birliğiyle ön telif anlaşması ile ilgili el sıkıştı. "Kullanıcıların, Facebook üzerinden istedikleri haber içeriklerini özgürce ve yayıncıların haklarını koruyarak paylaşabilmesine" olanak sağlayan bu ön anlaşmanın, ilerleyen zamanlarda ülkedeki tüm medya kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.Yayıncılar Birliği Başkanı Pierre Louette, Facebook ile yapılan ön anlaşmanın birlikte olan medya kuruluşları için ciddi bir kazanç sağlayacağını söyledi. Louette, yaptığı açıklamada, bu anlaşma ile birlikte Facebook'un Fransız yasalarıyla uyum içinde var olma çizgisine yaklaştığını belirtti.