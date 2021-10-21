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Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan HDP'nin yalan söylediğini açıkladı!

Gaziantep'te bir düğün salonunda saz çalarken uğradığı saldırıda yüzüne tekme atılan ve sazı kırılan müzisyen Erdal Erdoğan, olayla ilgili konuştu. Canlı yayında uğradığı saldırıyı anlatan Erdoğan, Türk bayrakları ile donatılan sokak düğününde saz çalarak, ırkçı saldırı iddialarına tepki gösterdi. Haberin detayları...

Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan HDP'nin yalan söylediğini açıkladı!
Ekleme: 21.10.2021 - 10:31 Güncelleme: 21.10.2021 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan HDP'nin yalan söylediğini açıkladı!
Gaziantep’in Islahiye ilçesinde yaklasik 3 gün önce meydana gelen olayda müzisyen Erdal Erdogan, saz çaldigi esnada tekmeli tokatli saldiriya ugramis, saldirida yüzüne tekme alan ve sazi kirilan Erdal Erdogan’in yasadigi o anlar ise sosyal medya hesabi üzerinden yaptigi canli yayina yansimisti. Kisa sürede binlerce kullanici tarafindan sosyal medyada paylasilan olay, “irkçi saldiri” olarak nitelendirilmis ve özellikle HDP’li siyasetçiler, Erdogan’in Kürtçe sarkilar söyledigi için saldiriya ugradigini öne sürerek durumu provoke etmek istemisti.

’’Çok üzüldüm’’

Olayin ardindan yeni bir saz alarak, dügünlerde sarki söylemeye devam eden Erdal Erdogan, suskunlugunu ise Ihlas Haber Ajansi’na konusarak bozdu. Yasanan olaydan dolayi büyük üzüntü duydugunu ve saldiri olayinin irkçilikla alakasinin olmadigini dile getiren müzisyen Erdal Erdogan, “Dügünler sanatini icra etmeye çalisan bir saz sanatçisiyim. Basimiza bir üzücü olay geldi. Bu yasanan olaya çok üzüldük. Olmasini istemezdik ama maalesef yasandi. Ben bu durumu hayra yoruyorum çünkü Mevla’m neylerse güzel eyler. Bu olay nasil gerçeklesti inanin bende bilmiyorum. Bu olayin nasil cereyan ettiginin cevabini bile kendimize veremedik. Her serde bir hayir vardir. Olayin irkçilikla bir alakasinin oldugunu düsünmüyorum. Ben sahsen Kürt’üm ve dügün sahipleri de Kürt’tü. Olay yasanmadan öncede saatlerce biz Kürtçe sarkilar çaldik ve herhangi bir sikinti çikmadi. Ben siyasetten hiç anlamam bu olayin irkçilikla alakasi yok. Bu olay medyada yer bulunca fazlasiyla ses getirdi. Bu süreçte bize destek olan farkli dil, din ve irka mensup olan herkese tesekkür ediyorum. Insanlar bizim yanimizda oldular hepsinden Allah razi olsun. Böyle bir olay yasandi ve gerçekten bu olay benim için hayirli oldu. Allah hiç kimseyi böyle bir olay yasatmasin. Olayin ardindan sikayetçi olduk ve hukuki süreç baslatildi” diye konustu.



Türk bayragi altinda sarki söyledi

Kürt sanatçi Erdogan, Gaziantep’te bayraklarla donatilan bir sokakta gerçeklestirilen dügünde saz çalarak, irkçilik iddialarina tepkisini gösterdi. Türk bayraklarinin altinda Türkçe ve Kürtçe sarkilar söyleyen Erdogan, birlik ve beraberlik mesaji verdi.

Meslektaslarindan destek

Yasanan olayin ardindan Erdal Erdogan, birçok meslektasindan geçmis olsun telefonu alirken, Müzisyenler ve Sanatçilar Federasyonu Baskani Ahmet Onurlu da Erdogan’i sahne aldigi dügünde ziyaret ederek destek verdi. Onurlu, sanatçi ve müzisyenlerinin siyasi ve irkçi bir durum içerisinde olamayacagini belirterek, olayin sebebini irkçilikla bagdastirmaya ve siyasallastirmaya çalisanlara tepki gösterdi

HDP’li vekile tepki

Onurlu, Halklarin Demokratik Partisi (HDP) Gaziantep Milletvekili Mahmut Togrul’un yasanan olayi Kürtlere yönelik irkçi bir saldiri olarak lanse ettigini belirterek, tepki gösterdi. Onurlu, ’’Erdal kardesimiz birkaç gün önce Islahiye ilçemizde bir dügünde çirkin bir saldiriya ugramisti. Yasanan olayin ardindan HDP’nin Gaziantep Milletvekili Mahmut Togrul, yaptigi açiklama ve söylemlerde müzisyenin Kürtçe sarki söyledigi için saldiriya ugradigini söyledi.

Olayin aslini ve astarini bilmeden Türk ve Kürt kardeslerimiz için bir kaos ortami olusturmaya çalisiyorlar. Ancak irkçilikla alakali bir olay yok. Türkiye’de Kürt-Türk sorunu yoktur hepimiz kardesiz’’ diye konustu

Bazi dügünlerde Bingöl Sewti, bazilarinda ise Ölürüm Türkiye’m okuyor

Onurlu, saldiriya ugrayan Erdal Erdogan’i evinde de ziyaret ettigini, bu ziyarette ise sanatçinin kendisine, ’’Bazi dügünlerde ’Bingöl Sewti’ okuyorum bazi dügünlerde de ’Ölürüm Türkiye’m’ sarkisini okuyorum’ dedigini hatirlatarak, sanatçilarin siyasete alet edilmemesi için çagrida bulundu.
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