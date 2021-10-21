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Diyarbakır'daki halayı gündem olan Ertuğrul Özkök koronavirüse yakalandı

Diyarbakır'da İsmail Saymaz'la halay çektiği görüntüler sosyal medyada gündem olan Ertuğrul Özkök koronavirüse yakalandı. Özkök, virüsü halayda veya öncesinde kapmış olabileceğini söyledi.

Diyarbakır'daki halayı gündem olan Ertuğrul Özkök koronavirüse yakalandı
Ekleme: 21.10.2021 - 11:18 Güncelleme: 21.10.2021 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'daki halayı gündem olan Ertuğrul Özkök koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'da İsmail Saymaz ile halay görüntüleri gündem olan Ertuğrul Özkök Kovid-19'a yakalandı. Diyarbakır dönüşü PCR testi yaptırdığını belirten Özkök, test sonucunun pozitif çıktığını, herhangi bir ağrı ve halsizliğinin olmadığını, ateşinin ise ara ara yükseldiğini söyledi.

Haberi, Hürriyet'teki yazısında duyuran Özkök, iki doz Sinovac, iki doz BioNTech aşısı yaptırdığını, ancak ikinci aşıyı bir hafta önce olduğunu belirtti.

"Halay çektikten sonra koronavirüse yakalandı" yorumlarını da hatırlatan Özkök, Diyarbakır gezisi boyunca hep maskesini taktığını ancak halayda veya öncesinde virüsü kapmış olabileceğini belirtti.
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