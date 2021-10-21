  • USD: 9,31 - 9,33
  • EURO: 10,83 - 10,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çin'de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak

Çin'de hazırlanan yeni yasa tasarısına göre, çocukların kötü davranışları ya da işledikleri suçlardan ebeveynleri ve vasileri sorumlu tutulacak.

Ekleme: 21.10.2021 - 01:44 Güncelleme: 21.10.2021 - 01:53 / Editör: Ozge Selin
Çin'de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak
Çin'de hazırlanan yasa tasarısıyla çocukların kötü davranışları ya da işlediği suçlar için ebeveynlerin ceza alması planlanıyor.

SUÇ YA DA KÖTÜ DAVRANIŞTAN AİLE SORUMLU
Aile eğitimini geliştirme yasasına göre çocukların, kanunlara göre kötü veya suç teşkil eden davranış sergilemesi halinde vasiler kınama cezası alacak ve eğitim programına katılmaları zorunlu olacak.

KÖTÜ DAVRANIŞLARIN NEDENİ AİLE EĞİTİMİ
Çin Ulusal Halk Kongresi Yasama İşleri Komisyonu Sözcüsü ergenlik dönemindeki çocukların kötü davranışları için birçok sebep olduğunu, aile eğitiminin eksikliğinin başlıca neden olduğunu dile getirdi.

EBEVEYNLERİN SORUMLULUKLARI ARTIRILACAK
Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi oturumunda görüşülecek yasa tasarısında ebeveynlerden çocuklarının dinlenmesi, oynaması ve egzersiz yapması için zaman ayarlanması talep ediliyor.

AK Parti'li Şahin'den 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi
Yunanistan göçmenleri geri iterken işkence de ediyor: Vücutlarında kimyasala bağlı yanıklar var
Almanya'da ırkçı saldırı! Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişimi
Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na İETT tepkisi: Mizansene gerek yoktu
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Turizmde hedef 22 milyar dolara çıktı
Belgelerle kanıtlandı! CHP'li belediyelerden mason Lions Kulübü'ne destek yarışı
20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
'Yol açınca trafik tıkanıyor' diyen Mansur Yavaş'tan yol açılışı
Türkiye İran ile mutabakat imzaladı: Terörle mücadelede 'birlik' vurgusu
ABD'de kuraklık krizi! California eyaletinde acil durum ilan edildi
Liseli Boran'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı
Boğaziçi provokatörleri hakim karşısında!
AB liderleri yarın bir araya gelecek: Gündem artan enerji fiyatları
Emine Erdoğan: Kıtanın kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz
TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe: Sözde kadın sorumlusu SİHA’nın nokta atışıyla öldürüldü
Konya'da 7 kişiyi silahla öldürmüştü! Mehmet Altun için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
TÜSİAD’ın 'Vesayetli yıllar' özlemi! 28 Şubat senaryosu yeniden mi devreye sokuluyor?
İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza
Fatmagül Özyer cinayetinde şok detaylar! 'Karnındaki bebeğini de aldırmış'
Moderna'nın kurucusu uyardı: Yanlış ve tehlikeli

Moderna'nın kurucusu uyardı: Yanlış ve tehlikeli

Çin'de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak

Çin'de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak

Çoban olarak işe başladı şimdi çiftlik sahibi

Çoban olarak işe başladı şimdi çiftlik sahibi

Kraliçe Elizabeth 'yılın yaşlısı' ödülünü reddetti

Kraliçe Elizabeth 'yılın yaşlısı' ödülünü reddetti

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Yürekler ağza geldi: Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı

Yürekler ağza geldi: Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı