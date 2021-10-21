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CHP'li Altay 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'ye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalı kapılar ardında ittifak yaptıkları HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'İktidarın bir parçası olacağız, boşuna bedel ödemedik' sözlerine arka çıktı. Altay, "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" dedi.

CHP'li Altay 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'ye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?
Ekleme: 21.10.2021 - 19:22 Güncelleme: 21.10.2021 - 19:37 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Altay 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'ye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde Ağrı'da yaptığı açıklamada, partisinin iktidarın bir parçası olacağını söyledi.

Buldan, "Ödediğimiz bedellerin, verdiğimiz emeklerin elbette bir karşılığı olacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ALTAY HDP'YE ARKA ÇIKTI
Söz konusu açıklamalara ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalı kapılar ardında ittifak yaptıkları

Altay, Buldan'ın sözlerini, "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" diyerek savundu.

BİR DESTEK DE MEMURLARI TEHDİT EDEN KILIÇDAROĞLU'NA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memur ve bürokratları tehdidine de arka çıkan Altay, "Biz iktidar olunca enkaz edebiyatı yapmayacağız, devri sabık yaratmayacağız." diye konuştu.

CHP'li Altay 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'ye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?
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