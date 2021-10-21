Başkan Erdoğan'dan duygulandıran Özdemir Bayraktar anısı: Yarbayım sana verdiğim sözü tutacağım

Angola, Togo ve Nijerya'ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu sırasında Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini almıştı. Başkan Erdoğan, Afrika ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerle gündeme dair önemli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında merhum Özdemir Bayraktar'ın vefatına da değinen Erdoğan, Bayraktar'ın vatan sevgisi ve Türk savunma sanayiine katkısına değindi. Erdoğan, ayrıca Özdemir Bayraktar'ın şehit Yarbay Melih Günova ile ilgili duygulandıran bir anısını da paylaştı."40 YILLIK AĞABEY- KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR"Bayraktar'la hukuklarının 40 yıllık bir geçmişe dayandığının altına çizen Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Gerçekten Özdemir Bey için son zamanlarda hep yerli-milli ifadelerini kullanıyoruz. Bütün bunların yanında onunla yaklaşık 40 yıllık ağabey-kardeşliğimiz var, dostluğumuz var. Aynı zamanda Refah Partisi il başkanı olduğum dönemde, o da benim il yönetim kurulumdaydı; böyle bir ilişkimiz de var. Muhterem bir insandı, mütevazı bir insandı, işinin dört dörtlük ehli bir insandı. Evlatlarını da gerek Haluk gerek Selçuk gerek Ahmet olsun, hepsini bu vatan için çok çok iyi yetiştirdi. Sürekli büyüyen, gelişen bir yatırımın içerisinde oldular."AMERİKA İŞİ UZATTI, ÖZDEMİR AĞABEY ADIMI ÇOCUKLARIYLA ATTI"İHA-SİHA alanına girişleri gerçekten çok daha farklıydı. Bir defa kararlı bir insandı. Bir şeye azmettiği zaman, üzerine giderek onu bitirme noktasında güçlü bir azmi vardı. Nitekim bu İHA-SİHA'ların geliştirilmesi de böyle oldu. İlk başbakan olduğumuz dönemde, malum Amerika, İHA olayında işi biraz gevşetti, uzattı. Çok uzun sürmedi, Özdemir ağabey İHA ile ilgili adımı çocuklarıyla beraber attı. Tabi o zaman küçük bir atölye gibi bir yerde işe başladı, ardından işi geliştirip büyüttü.ŞEHİT YARBAY'LA DUYGULANDIRAN ANIÖzdemir Bayraktar'ın oğulları Haluk ve Selçuk Bayraktar'la birlikte vatan sevgisiyle gerçekleştirdiği hamleleri aktaran Erdoğan, duygulandıran bir anıyı da paylaştı. Erdoğan "En önemli yanı da bu adımları attıktan itibaren oğulları Haluk ve Selçuk'la beraber kah Güneydoğu kah Doğu Anadolu'da bizim askerlere bunların uçuştaki eğitimini veriyorlardı. Bunlardan bir tanesi de yarbayımız Melih Günova'ydı. O yarbayımız daha sonra şehit olmuştu. Orada onlara verilen eğitimin videolarını, fotoğraflarını bana gösteriyorlardı. Böyle bir aşkla bu işleri sürdürüyordu. Hatta "Yarbayım sana verdiğim sözü tutacağım, hiç endişe etme" diye bir ifadesi de vardı ve verdiği sözü tuttu, o yarbayın katillerini hep gömdük." şeklinde konuştu.AFRİKA TURU ÖNCESİ HELALLAŞTİBaşkan Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret öncesi rahatsızlığı bulunan Bayraktar'ı ziyaret ettiğini de söyledi. "Tabi çok uzun süredir bu rahatsızlığı vardı. Afrika'ya hareket etmemden bir gün önce hastaneye varıp kendisiyle helalleştim. Helalleştikten sonra da yola çıktık. Mekanı cennet olsun. Rabbim inşallah sevgili habibine hep birlikte bizi komşu eyler. " ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tabutunu fabrikaya getirdiler. Orada 3.500-4.000 genç mühendis var, onlarla da helalleşti. Hamdolsun çocukları da aynı şekilde babalarının izinden gidiyorlar." diye ekledi.O FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKMİŞTİÖzdemir Bayraktar'ın vefatının ardından bugün İHA ve SİHA üretimini gerçekleştiren oğulları Selçuk-Haluk Bayraktar'ın da olduğu bir fotoğrafı çokça paylaşıldı. Söz konusu karede bir de rütbeli askerin olması dikkat çekiyordu. O fotoğrafın ve İHA'ların o isimle ilgisinin sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı.YARBAY MELİH GÜNOVAÖzdemir Bayraktar Türkiye'yi keşif ve gözetlemede uluslararası boyunduruktan kurtaracak milli bir proje yapmak istiyordu. Bölgenin şartlarını görmek için 2000'in başında Güneydoğu'ya gitti. Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı'nda tanıştığı Yarbay Melih Gülova da aynı konuda kafa yoruyordu."TERÖRE TEKNOLOJİK BİR ÇARE ARIYORUM" DEMİŞTİÖzdemir Bayraktar'a, "Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum" dedi. Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı eteklerinde hemen bir teknoloji atölyesi kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları ve mühendisler iki yıl boyunca bu atölyede çalıştı. Prototipler hazırlandı, uçuruldu. Döner kanatlı ilk mini İHA Malazgirt bu atölyede yapıldı.TERÖRİSTLERİN TUZAĞINDA ŞEHİT DÜŞTÜÖzdemir Bayraktar ile yakın dost olan Yarbay Melih Gülova 2007 Haziran'ında Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü.Özdemir Bayraktar'ın şehit yarbay için hazırladığı panonun altında yazdıkları: Acını unutmadım, sözüm söz! Seninkilere rağmen bu projeleri evlatlarıma sunacağım. Kanını dökenlere hasımım, dostlarına hısımımÖZDEMİR BAYRAKTAR: KOMUTANIN VASİYETİNİ TAMAMLADIKKomutanın ölümünün ardından Özdemir Bayraktar ve ekibi çalışmalarını daha da hızlandırdı. 2014'te ilk İHA TSK envanterine alınırken Özdemir Bayraktar şehit arkadaşını, "Bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık" diyerek andı.