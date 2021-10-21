  • USD: 9,31 - 9,33
  • EURO: 10,83 - 10,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Bölgesel Finans Konferansı'n önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, koronavirüs sonrası küresel ölçekte bazı ekonomik sıkıntılar olduğunu vurguladı, Türkiye'nin sanayide kontak kapatmamasının büyük avantajlar doğurduğunu ifade etti. Erdoğan, yıl sonunda yüzde 9'luk büyüme öngördüklerini söyledi.

Başkan Erdoğan'dan Bölgesel Finans Konferansı'n önemli mesajlar
Ekleme: 21.10.2021 - 10:31 Güncelleme: 21.10.2021 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Bölgesel Finans Konferansı'n önemli mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Konferansa yurt dışından iştirak eden iş dünyasının mümtaz mensuplarına ülkemize hoşgeldiniz diyorum. Konferansın ülkelerimiz için hayırlara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 2 yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel bir krizle mücadele ediyoruz. Geçen seninin ekonomik verileri dünyamızın nasıl bir fırtının içinde sürüklendiğini gösteriyor.

'Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır'

Örneğin 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken, küresel ticarette yüzde 10'a yakın daralma olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır. Ülkelerin pek çoğu bu krizi dışa açılarak yükü paylaşmak yerine kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalışmıştır. Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

'İş dünyamıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk'

Türkiye olarak bu süreçte hem salgınla mücadelede hem de ekonomi alanında farklı bir yöntem benimsedik. Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçilerimize, esnafımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklime, tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık. 2020 yılında yüzde 1,8'lik oranla G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden sanayi üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldık. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik.

'2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz'

Aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktık. Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken hamdolusun bizde neredeyse hiç hız kesmedi. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz.

'Türkiye'ye olan bu güveni boşa çıkarmamakta kararlıyız'

Bu başarılara paralel olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisinin de arttığını görüyoruz. Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır. Son 19 yıldır her alanda tarihi nitelikli reformlara imza atmış bir yönetim olarak Türkiye'ye olan bu güveni boşa çıkarmamakta kararlıyız.

'Ülkemiz uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir'

İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı inşallah yakında tamamlayacağız. Ayrıca ülkemiz iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor.

Sanayileşme yanında alt yapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerimizle yatırımcılara yeni fırsat pencereleri açıyor. Enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayiinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor. Siz kıymetli misafirlerimizin ve yatırımcıların bu fırsatları en verimli şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.

Yatırım süreçlerinizin başından sonuna kadar ilgili kurumlarımızın sizlerin yanında olduğunu bilmenizi istiyorum.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden deprem heykeli
Metina'da MİT operasyonu! 5 PKK/KCK'lı etkisiz
Diyarbakır'daki halayı gündem olan Ertuğrul Özkök koronavirüse yakalandı
Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan HDP'nin yalan söylediğini açıkladı!
Başkan Erdoğan'dan Bölgesel Finans Konferansı'n önemli mesajlar
Araç sahipleri dikkat: Kaza başına 100 bin TL'ye çıktı
'Türkiye teknoloji satamıyor' diyen Murat Gezici'ye Mete Yarar canlı yayında tek tek anlattı
Kimler evde bakım maaşı alabilir? 530 bin kişiye 963 milyon TL destek ödemesi
KKTC'den NAVTEX kararına tepki: Oldubittilere seyirci kalmayacağız
Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
TOKİ indirim yaptı vatandaş bayram etti! 15 bin kişi ev borcunu kapadı
Kudüs'ü Filistin'den koparma planı
CHP'li Aziz Kocaoğlu zimmetten soruşturulacak
Cani koca evladının önünde eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
MOSSAD ajanlarına operasyon: İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli tutuklandı
Avrupa'da zincirler koptu enflasyon uçtu
SİHA’ların öncüsü Özdemir Bayraktar'a övgü dolu mesajlar
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti! Aday göstermediği başkana, gururla rozet taktı
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti! Aday göstermediği başkana, gururla rozet taktı
Uçurumdan sulama kanalına düştü, burnu bile kanamadan kurtuldu: Alkollüyüm o zaman

Uçurumdan sulama kanalına düştü, burnu bile kanamadan kurtuldu: Alkollüyüm o zaman

Burası Muğla değil Bitlis: Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor

Burası Muğla değil Bitlis: Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor

ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın