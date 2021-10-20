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'Yol açınca trafik tıkanıyor' diyen Mansur Yavaş'tan yol açılışı

Göreve gelmeden önce AK Parti yönetimini "Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar tıkanıyor." diyerek eleştiren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayan 8 kilometrelik bağlantı yolunu açtı. Yavaş açılışı "Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz" sözleriyle duyurdu.

'Yol açınca trafik tıkanıyor' diyen Mansur Yavaş'tan yol açılışı
Ekleme: 20.10.2021 - 21:15 Güncelleme: 20.10.2021 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
'Yol açınca trafik tıkanıyor' diyen Mansur Yavaş'tan yol açılışı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce katıldığı bir televizyon programında AK Parti yönetimindeki belediyenin yol hizmetlerini eleştirerek, "Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar tıkanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili belediyeyi yol yaptığı için eleştiren Yavaş, şimdi ise açtığı yollarla övünmeye başladı.

2 YIL SONRA 8 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU AÇTI
Açıklamasından iki yıl sonra Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayan 8 kilometrelik bağlantı yolunu açan Yavaş, yaptığı hizmeti sosyal medya hesabından duyurdu.

"Yol açınca trafik tıkanıyor" diyen Mansur Yavaş'tan yol açılışı
Göreve gelmeden önce AK Partili yönetimini 'Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar tıkanıyor.' diyerek eleştiren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu bağlayan 8 kilometrelik bağlantı yolunu açtı. Yavaş açılışı 'Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz' sözleriyle duyurdu.

Yavaş, yaptığı paylaşımda "Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu bağlayan 3 gidiş 3 geliş şeritten oluşan bağlantı yolunu 72 milyon TL maliyetle tamamlayıp kullanıma açtık. Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirip Ankara’mızda konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kuruyoruz." dedi.

'Yol açınca trafik tıkanıyor' diyen Mansur Yavaş'tan yol açılışı
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