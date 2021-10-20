Süpermen misin be abi? Kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı!

İstanbul Bağcılar'da adeta faciadan kıl payı dönüldü! Park halindeki kamyonun freni boşaldı şoförü ise kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalıştı ancak ayakları ezildi. Şoför kabinindeki iki çocuk ise kazayı yara almadan atlattı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi.Şoför, iplik yüklü kamyonu tekstil fabrikasına getirdiği ürünleri indirmek üzere park etti. Şoför kamyondan inerken, iplikler fabrikaya taşınmaya başladı.KAMYONU TUTARAK DURDURMAYA ÇALIŞTIO sırada, park halindeki kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Şoför yokuş aşağı kayan amyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalıştı.Park halindeki hafif ticari aracı da önüne katarak sürükleyen kamyon, yol kenarındaki başka bir kamyona daha çarparak durabildi.AYAKLARI EZİLDİKamyonu durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezildi. Şoförün çocukları olduğu öğrenilen ve olay anında şoför kabininde olan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk kazayı yara almadan atlattı.Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için mbulansla hastaneye götürdü. Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerası tarafındankaydedildi.GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTIEsnaf Muammer Demirbaş, 'Kamyonun freni boşalmış öndeki araca çarpmış. Adamın ayağı ezilmiş, ambulans geldi. Kamyon yükünün yarısını indirmiş. Şoför kamyonu bırakıp gidince ne olduysa o anda oldu. Kaza olduktan sonra yol saatlerce kapalı kaldı' dedi.