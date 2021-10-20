Saldırıya uğrayan TÜGVA personeli konuştu: 'Buyrun çay içelim' dedik, kafa ve tekme attılar...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Yurdu önünde dün Sol Parti üyeleri terör estirdi. Pankart açıp tehditlerde bulunan marjinal grubu yurt müdürü uyardı. Bu uyarı sonrasında Sol Parti üyeleri önce sözlü, ardından da fiziki saldırıya geçerek yurt müdürü ile görevli personeli darp etti. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu."SORUMLULARI BELLİDİR"Yurt müdürü A Haber televizyonuna yaşananları şu ifadelerle anlattı:6 kişilik grup geldi. Personelimiz bize dedi ki, 'Aşağıda 6 kişilik grup var. Video kaydı alıyorlar, birtakım şeyler söylüyorlar.' Biz de aşağı geldik, 'ne oluyor arkadaşlar?' dedik. Siz ne yaptığınızı biliyorsunuz falan diyerek bilinen iftiraları tekrarladılar. 'Buyrun içeride çay içelim, konuşalım, pankartı kaldırın' dedik. Öğrencilerimiz tedirgin oluyordu. 'Yaptığınız yasal mı?' dedim, polisi arayacağım sırada personelimizin ellerini tutup kafa falan atmaya çalıştılar. Ben araya girdim. İçeri girmeye çalışıyorlar.Arkadaşlarımıza tekme attılar. Biz de mecburen savunma durumuna girdik. Bir arkadaşımızın ayak bağları falan koptu. Bu tür saldırıları bekliyorduk, Genel Merkezimiz tarafın uyarılmıştık. Bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Kirli alt fraksiyonlar tarafından oluşturulan bir şey. Biz bunun kaynağını biliyoruz. Hedef gösterenlerin utanmasını bekliyoruz. Umarım daha fazla ileri gitmez, giderse de sorumluları bellidir. Burada 114 genç var. Buradaki gençleri, ailelerini tedirgin etmeye hakları yok. Buna müsade etmeyiz! Gerektiği şekilde önlemimizi almaya çalışırız.