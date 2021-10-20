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Beyaz Gazete
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Rusya kapanıyor! Koronavirüs salgınında korkulan oldu

Rus lider Putin, günlük can kaybının 1000'i aştığı ülkede işyerlerinin 30 Ekim'den itibaren bir hafta kapanmasını onayladı. Putin, bazı bölgelerde kapanmanın daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.

Ekleme: 20.10.2021 - 16:39 Güncelleme: 20.10.2021 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Rusya kapanıyor! Koronavirüs salgınında korkulan olduDünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Rusya'da, koronavirüs ölümleri arka arkaya rekor kırıyor.

Çarşamba günü 1028 hastanın Covid-19'dan öldüğü açıklandı. Bu rakam, Rusya'da bugüne kadar kaydedilen en yüksek ölüm. Salı günü 1015 can kaybı açıklanmıştı.

Rusya lideri Vladimir Putin ise, bugün öğle saatlerinde 30 Ekim'den başlayarak işyerlerinin bir hafta kapanmasını öneren teklifi onayladı. Söz konusu teklife göre, işçiler herhangi bir maaş kesintisine maruz kalmayacak.

Gerekli görülmesi halinde kapanmanın uzatılabileceğini kaydeden Vladimir Putin, ayrıca bazı bölgelerde önlemlerin daha erken başlayabileceğini de söyledi.

Rusya'da ayrıca küçük ve orta ölçekli şirketlerde çalışanlara asgari ücret tutarında ödeme yapılacak.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE

Rusya'da şimdiye kadar 8 milyon 94 bin 825 vaka tespit edildi. Son 24 saatte belirlenen yeni vaka ise, 34 bin 73 oldu.

Resmi rakamlara göre 226 bin 353 kişinin öldüğü ülkede, başkent Moskova'da alarm verilmiş durumda. Şehirde 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar, karantinada kalacak. Söz konusu karar, altı ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, hastanelerin Covid-19 vakaları yüzünden çok ağır bir yükle çalıştığını söylüyor.

Rusya'da bugüne kadar 47 milyon 558 bin kişinin iki doz aşı oldu. Toplumsal bağışıklığın yüzdesi ise, 45.
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