Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Diyarbakır'da sergi gezeceğine Haliç'i temizle'

Osman Gökçek: 'Siyasi cinayetler' hamlesi bürokrasiyi durdurmak adına yapılmıştır'Aslında bu tamamen bürokrasiyi durdurmak adına yapılmış bir hamle. Devletin yapacağı işlerin durdurulması için bürokratları baskı altına almaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu vesayet dönemini tekrar başlatmak istiyor. Kılıçdaroğlu sanki göreve geldikten sonra bu insanları cezalandıracak gibi bir süreç başlatmaya çalışıyor. '18 ekim bunun başlangıcı' diyor Kılıçdaroğlu. 18 ekimden itibaren yanlış yapan bürokratlar cezalandırılacak diyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi. 18 ekimden önce yanlış yapanlar cezalandırılmayacak mı? Bu tamamen bürokrasiyi durdurmak amacıyla yapılmıştır. Eğer zaten böyle bir hata içinde olan varsa AK Parti iktidarında zaten adalet önüne çıkartılır. Hata yapan varsa zaten AK Parti iktidarında olsun olmasın zaten cezalandırılmak zorundadır. Burada yapılmak istenen şu. Örneğin Kanal İstanbul ile ilgili yapılacak olanları durdurmak. CHP hep bir durdurmaya yönelik hareket içerisindedir.'Osman Gökçek, Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin sebebini soranlara gerekli cevapları verdi'Orada madencilik, enerji ve birçok ticari konuda anlaşmalar yapılıyor. Başkan Erdoğan oraya bu konuları görüşmeye gidiyor. İlişkileri geliştirerek ülkenin ticaret yapmasını sağlıyor. Afrika ülkeleri ile yapılan ihracatı bilmeden yapılan yorumlar cahilcedir. Bu zihniyet Türkiye'yi sürekli geriye götürdüğü için bu ticari ilişkileri bilmedikleri için bu tip yazılar yazıyorlar.'CHP ipleri HDP'nin eline mi verdi? Neden CHP HDP'nin her isteğini yerine getiriyor?Gökçek HDP ile CHP arasındaki ilişkiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'HDP başkanı Mithat Sancar İmamoğlu'nu desteklemiyorum derse bir sonraki seçimi İmamoğlu'nun kazanması mümkün değil.Bu yüzden Mithat Sancar İmamoğlu'na otur derse oturmak kalk derse kalkmak zorunda. Git Türkiye'yi eleştir derse eleştirmek, Hakkari'ye gel derse gitmek zorunda. Kılıçdaroğlu şuan bunu engellemek için elinden geleni yapıyor.Ancak İmamoğlu inat eder gibi Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi. Deprem oluyor İmamoğlu tatile gidiyor sel oluyor Bodrum'a tatile gidiyor. Şimdi İstanbul'u sıçanlar bastı, metrobüsler bozuk İmamoğlu gidip orada sergi geziyor. Sizce bu normal mi? Hani İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yoktu.'Osman Gökçek'ten CHP'li İmamoğlu'na çağrı! 'Diyarbakır'da sergi gezeceğine Haliç'i temizle''İstanbul'da bozulan otobüsleri tamir et, sıçanları temizle orada sergi gezeceğine İstanbul ile ilgilen. Bu İmamoğlu'nun işbilmezliğidir. İstanbul ile ilgileneceğine Sırrı Sakık ile Mithat Sancar ile fotoğraflar veriyor'Osman Gökçek'ten CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na zorlu soru! 'Sizlere it sürüsü diyenler ile nasıl fotoğraf çektirebildiniz?''Kendinizi Mustafa Kemal'in yoldaşı diye adlandırıyorsanız 'it sürüsü' diyen Sırrı Sakık ile nasıl fotoğraf çektirirsiniz? CHP'liler dilinizi mi yuttunuz. Size Mustafa Kemal'in itleri diyen birilye İstanbul Belediye Başkanı yan yana fotoğraf veriyor. Bu sizin vicdanınızı sızlatmıyor mu? Bunlar işlerine geldiği zaman Atatürk'çüler. İnsanın bir duruşu olur. İmamoğlu'nu Mithat Sancar mı yönetiyor? Atatürk'çülere Mustafa Kemal'in askerlerine it sürüsü diyen kişiyle İmamoğlu fotoğraf veriyorsa CHP'li midir yoksa HDP'li midir? HDP'lilerin İmamoğlu'ndan bir menfaatleri var. İmamoğlu teröristler tarafından destekleniyorsa ondan bir menfaatleri var demektir. İmamoğlu'nun bir kıblesi olmayabilir. Ben burada temelinde ülkücülük barındırdığını söyleyen İYİ Parti için üzülüyorum.'Osman Gökçek, Akşener'e soruyor! 'Siz HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak konumlandırırken, İmamoğlu onlarla birlikte fotoğraf çektiriyor.''Ben Akşener'e soruyorum. Sizin PKK ile aynı yerde konumlandırdığınız kişilerle İmamoğlu fotoğraf veriyor. Buna ne diyeceksiniz? Bakın MHP'ye dikkat edin. Barajı geçsin geçemesin duruşum net diyor. Hiçbir zaman devlet düşmanlarının olduğu tarafta yer almam diyor. Çünkü duruşu çok net. Ama siz İmamoğlu'nu destekliyorsanız işte fotoğraf ortada. İYİ Parti'lilerin İmamoğlu'ndan rahatsız olduklarını biliyorum. Ama malesef bu konuyla alakalı rahatsız olmalarına rağmen tepki göstermiyorlar.'CHP'de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu çekişmesi!Gökçek konuşmasında muhalefetin intikam duygusu barındırdığını söyledi: 'Tüm AK Parti'lilerden nefret ediyorum, şu cezalar verilecek gibi söylemlerle geliyorlar. Vesayeti geri getirmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında çok ciddi bir rekabet var. CHP ve HDP'nin barışcıl bir söylemini duydunuz mu hiç? Gerilim dışında bir söylemleri yok.'HDP'nin gözü iktidar olmakta mı?'Ankara'da Mansur Yavaş'a İstanbul'da İmamoğlu'na destek verdiler. Şimdi sıra genel seçimlerde. HDP'liler 'bizi yok sayamazsınız çıkıp bizimle beraber olduğunuzu söyleyeceksiniz' diyor. Bu kez 'ülkeyi biz yöneteceğiz' diyorlar. HDP böyle bir söylemde bulunmadı bugüne kadar. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğunu düşünelim. Hiç şüphem yok HDP'lilere bakanlık verecek.'Pervin Buldan'dan skandal sözler! 'Ödedikleri bedel' nedir?'Bugüne kadar ne bedel ödediniz? Siz kürtlere hiçbir şey katmadınız. Kürtlerin kendi dillerinde konuşma hakkı yoktu AK Parti verdi, şarkı söyleme hakkı yoktu AK Parti verdi. HDP'nin doğu bölgelerinde etkinliği artık düşüyor.'Osman Gökçek, İmamoğlu'nun Levazım Tüneli projesini durdurmasıyla kaçırdığı fırsatları anlatıyor!'Bir hesap yaptık. İki milyon 800 bin TL günlük cari açığa ve vatandaşın cebine katkısı olacaktı. Hesap bu kadar basit. '40-50 bin araç gecek diye burada neden para harcayayım' diyor İmamoğlu. Böyle saçma bir mantık olabilir mi? O zaman sokağa asfalt da dökme. Bir mahallede 300-500 kişi oturuyor. O zaman oralara da hizmet götürme. Böyle bir mantık olabilir mi?'