Milyonlarca emeklinin gözü son 3 veride! Emeklinin Ocak zammı TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olacak: Emekliye 634 TL zam
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı; 3 aylık TÜFE’ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46’ya ulaşacak. Maaşlarda 634 liraya varan artış olacak... İşte yeni zamla birlikte 2022 emekli maaşları.
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
3 VERİ DAHA VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.
Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.
EN ÇOK 8 BİN 126 TL
Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ikinci 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46'yı bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 634 lira artışla 8 bin 126 liraya ulaşacak.