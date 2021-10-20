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Milyonlarca emeklinin gözü son 3 veride! Emeklinin Ocak zammı TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olacak: Emekliye 634 TL zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı; 3 aylık TÜFE’ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46’ya ulaşacak. Maaşlarda 634 liraya varan artış olacak... İşte yeni zamla birlikte 2022 emekli maaşları.

Milyonlarca emeklinin gözü son 3 veride! Emeklinin Ocak zammı TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olacak: Emekliye 634 TL zam
Ekleme: 20.10.2021 - 09:28 Güncelleme: 20.10.2021 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca emeklinin gözü son 3 veride! Emeklinin Ocak zammı TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olacak: Emekliye 634 TL zam
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

3 VERİ DAHA VAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.

Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.

EN ÇOK 8 BİN 126 TL

Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ikinci 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46'yı bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 634 lira artışla 8 bin 126 liraya ulaşacak.
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Milyonlarca emeklinin gözü son 3 veride! Emeklinin Ocak zammı TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olacak: Emekliye 634 TL zam
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