Kulak Çınlaması Nedir? Kulak Çınlaması Neden Olur?

, hastanın psikolojik bir sorunu olmamasına rağmen, dışarıda var olmayan frekanstaki sesleri duyması olarak algılanır.hafif ve yüksek şiddetli gelişebiliyor. Hafif şiddetli çınlamalar özellikle geceleri ve sessiz ortamlarda duyulabilmektedir. Çoğunlukla geceleri fark edilenduyulan sesin şiddetine bağlı olarak yaşam kalitesini ciddi boyutlarda etkileyerek depresyon, asosyallik ve benzeri birçok rahatsızlığa daha sebebiyet verebilmektedir.Kulak çınlaması çok farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilir. İşitme kaybına neden olabilecek her türlü rahatsızlık temel olarak kulak çınlamasına sebebiyet vereceği gibi, kulakta işitme kaybına neden olmayan sistemsel rahatsızlıklar da çınlamanın nedenleri arasında yer alabilmektedir. Kan eksiklerine bağlı gelişen anemi ve demir eksikliği de kulakta çınlamaya neden olabilir. Aynı şekilde B12 vitamini eksikliğine veya şeker hastalığına bağlı çınlamalardan da kaynaklanabilir. Kulak çınlaması nedenleri kulağa ait sorunlardan dolayı meydana gelebileceği gibi vücutta gelişen diğer rahatsızlıklar sonucunda da kulak çınlamaları yaşanabilir. Özellikle yetişkin dönemde yaşın da artmasıyla birlikte kulakta çınlamalarına daha sıklıkla rastlanabilir. Bu durum her on senede bir artarak etmektedir. Mesleği sebebiyle gürültüye veya basınç değişikliklerine maruz kalmak da kulak çınlamasının artmasına neden oluşturmaktadır. Bunların yanında kulak iltihapları, tıkaçlar, kulak zarının delinmesi, meslek yoluyla oluşan deformasyon, şeker, yüksek tansiyon, beyin bölgesindeki tümörler, stres, kulak kemiğindeki değişimler, hormonal bozukluklar ve meniere hastalığı yer almaktadır.Kulak çınlaması çınlama, ıslık sesi, yüksek tonlu, tıslama ve zonklama şeklinde kendini belli edebilir ya da nadiren görülse de müzikal tonlarda da algılanabilir. Bu sesler bazen sinir bozucu bir hale vararak kişinin psikolojik durumunu da etkileyebilir.Kulak çınlaması belirtileri bir süre devam ettikten sonra birden kesilebilir ya da daha yoğun bir sesle kişiyi son derece rahatsız eden bir hale gelebilir. Bazı kişilerde belirtiler gece ve sessiz ortamlarda ortaya çıkarken bazı kişilerde ise günlük hayatını etkileyebilecek durumda rahatsızlık verebilir. Kulak çınlaması bazen de diğer hastalıkların belirtisi olabilir.Özellikle kulak burun boğaz alanında işitme kaybı yapabilecek olan her türlü hastalığın temel olarak belirtisi olabilir. İç kulak iltihabı, kulak zarında delik olması, iltihap olması veya işitme sinirindeki tümör sonucunda meydana gelebilir.Kulak çınlamasında tanı nedene bağlı olarak farklılık göstermektedir.Doktor öncelikle hastanın öyküsünü almalıdır. Eğer kulağa bağlı sebeplerden kaynaklandığı düşünülüyorsa, odyometrik muayene ile öncelikle dış kulak yolunda tıkanmaya sebep olabilecek kir veya kalıntı, kulak zarında veya orta kulakta bir çınlamaya neden olabilecek bir problem ortaya konmaya çalışılmaktadır.Hastada işitme kaybı varsa ve özellikle yüksek frekanslardaysa o zaman bilgisayarlı tomografi ya da MR gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir. Görüntüleme yöntemlerinde de herhangi bir semptoma rastlanılmazsa B12 vitamini, demir, şeker, kan şekeri, kolesterol ve çinko eksikliği testleri yapılır. Peki,Kulak çınlaması nedenleri için ana sorunlardan birisi de nereden kaynaklandığının zor bulunuyor olmasıdır. Fakat sebebi bilinen durumlarda örneğin; işitme sinirinde bir tümöre bağlı oluşuyorsa cerrahi tedavi veya radyoterapi gibi çözümlere başvurulmaktadır. Yine dış kulak yolundaki kire bağlı gelişiyorsa kulağın temizlenmesi veya orta kulak yolundaki sebeplerin tedavi edilmesi gerekmektedir. Kulak çınlaması sebebi anlaşılamayan durumlarda ise daha genel tedavi yöntemleri kullanılabilir. Kulak çınlaması sistemsel nedenlere bağlı gelişiyorsa yüksek tansiyon, çinko eksikliği, kolesterol, B12 veya demir eksikliği gibi öncelikle bu hastalıkların tedavisinin yapılması gereklidir.