Konya'da 7 kişiyi silahla öldürmüştü! Mehmet Altun için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıkmıştı. Katil zanlısının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.KORKUNÇ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNE SABAH ULAŞMIŞTIVahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbe an yansıdı. SABAH'ın ulaştığı o görüntülerde katil zanlısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği tespit edilen zanlın ekiplerin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı.MEHMET ALTUN İÇİN 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİGelen son dakika haberine göre, Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iddianamede, sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme"den 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞKatil zanlısının daha önce psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle hastanede ilaç tedavisi gördüğü eşine, başına silah dayalı olan fotoğraflarını da attığı öğrenilmişti. Ayrıca katil zanlısının uzun süredir işsiz olduğu belirtilmişti.ABLASI 20 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞÖte yandan katil zanlısının daha önceki kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in 20 gün önce cezaevinden çıktığı, eniştesi Lütfi Keleş'in bu kavga nedeniyle tutukluluğunun devam ettiği belirlenmişti.