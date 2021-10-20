  • USD: 9,31 - 9,33
  • EURO: 10,83 - 10,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konya'da 7 kişiyi silahla öldürmüştü! Mehmet Altun için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iddianamede, sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme"den 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Konya'da 7 kişiyi silahla öldürmüştü! Mehmet Altun için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Ekleme: 20.10.2021 - 18:24 Güncelleme: 20.10.2021 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
Konya'da 7 kişiyi silahla öldürmüştü! Mehmet Altun için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıkmıştı. Katil zanlısının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

KORKUNÇ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNE SABAH ULAŞMIŞTI

Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbe an yansıdı. SABAH'ın ulaştığı o görüntülerde katil zanlısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği tespit edilen zanlın ekiplerin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı.

MEHMET ALTUN İÇİN 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Gelen son dakika haberine göre, Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iddianamede, sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme"den 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Katil zanlısının daha önce psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle hastanede ilaç tedavisi gördüğü eşine, başına silah dayalı olan fotoğraflarını da attığı öğrenilmişti. Ayrıca katil zanlısının uzun süredir işsiz olduğu belirtilmişti.

ABLASI 20 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Öte yandan katil zanlısının daha önceki kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in 20 gün önce cezaevinden çıktığı, eniştesi Lütfi Keleş'in bu kavga nedeniyle tutukluluğunun devam ettiği belirlenmişti.

Boğaziçi provokatörleri hakim karşısında!
AB liderleri yarın bir araya gelecek: Gündem artan enerji fiyatları
Emine Erdoğan: Kıtanın kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz
TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe: Sözde kadın sorumlusu SİHA’nın nokta atışıyla öldürüldü
Konya'da 7 kişiyi silahla öldürmüştü! Mehmet Altun için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
TÜSİAD’ın 'Vesayetli yıllar' özlemi! 28 Şubat senaryosu yeniden mi devreye sokuluyor?
İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza
Fatmagül Özyer cinayetinde şok detaylar! 'Karnındaki bebeğini de aldırmış'
Fransa'da kıtlık manşetleri: Tedarik zinciri çöküyor market rafları boş
Ali Babacan, Ankara'da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı
Saldırıya uğrayan TÜGVA personeli konuştu: 'Buyrun çay içelim' dedik, kafa ve tekme attılar...
Nijerya ile 7 kritik anlaşma! Başkan Erdoğan açıkladı: İşbirliğimizi güçlendireceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan kaçamak yanıt!
Bülent arınç bir kez daha muhalefeti mutlu etti! Arınç ve Chp arasında kısa paslaşmalar!
Canan Kaftancıoğlu mahkemede topu yine CHP'ye attı! 'Ben talimat vermedim'
Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu siyaseti kirletmek yerine savcılığa ifade vermeli
İzmir'de grev için geri sayım! Son 48 saat
Milli Savaş uçağı, Altay Tankı ve Hisar Füzesi için kritik tarih: Türkiye'ye boyut atlatacak
100 TL masrafı çıkan sıfır otomobil için Yargıtay'dan flaş karar! İade talebi...
Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Bitcoin'den yeni rekor!

Bitcoin'den yeni rekor!

Çoban olarak işe başladı şimdi çiftlik sahibi

Çoban olarak işe başladı şimdi çiftlik sahibi

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Yürekler ağza geldi: Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı

Yürekler ağza geldi: Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı