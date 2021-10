Kış Aylarında Tüketilmesi Gereken Bitki Çayları Nelerdir?

hem grip gibi virüslerden korunmanızı hem de bağışıklığınızı güçlendirmenizi sağlar. Bitki çayları doğal şifa yöntemleridir. Bu nedenle hastalıkların ve virüslerin çok fazla yayıldığı kış aylarında tüketilmesi gerekir. Peki? Sizler içinnı sıraladık.Yeşil çay en ünlü bitki çayıdır. Bileşimi, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan epigallocatechin gallate fitokimyasalları içerir ve yüksek antioksidan kapasitesi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kronik hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir. Düzenli olarak tüketin. Ancak aynı zamanda yüksek miktarda kafein içerdiğinden hipertansiyon hastaları, kalp hastalığı hastaları, hamileler ve emziren kadınlar için çok tehlikelidir; bu gruptaki kişilerin günde 1 fincana kadar tüketmesi uygundur. Sağlıklı kişilerde günlük tüketim 2 bardağı geçmemelidir.Adaçayı soğuk algınlığı tedavisinde en etkili bitki çaylarından biridir. İçeriğindeki sineol fitokimyasalları sayesinde öksürüğü önlemeye yardımcı olur. Adaçayı sakinleştirici etkileri ile de bilinir ve sakinleştirici ilaçlarla birlikte kullanıldığında uyku eğilimini fazla artırır. Aynı zamanda hamilelikte kasılmalara neden olabileceği için hamilelerin kullanması oldukça sakıncalıdır.Grip enfeksiyonuna karşı bağışıklığı artırmak veya enfeksiyonu azaltmak için sıklıkla kullanılan etkili bir bitkisel ilaçtır. Kış aylarında günde 1 veya 2 fincan tüketilerek tedavi edilebilir ancak bu tüketim şekli 1 ayı geçmemelidir. Ekinezya sağlığa faydalarının yanı sıra kolesterol ilaçları, antialerjik ilaçlar ve doğum kontrol hapları ile etkileşime girebilir. Bu ilaçları kullanan kişilerin ekinezya yemekten kaçınması gerekir. Ekinezya, alerjik reaksiyonlara da neden olabilen bir bitki çayıdır.Kuşburnu en fazla C vitamini içeren bitkilerden biridir. Yüksek C vitamini içeriği nedeniyle antioksidan etkileri vardır ve birçok inflamatuar hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Yüksek C vitamini içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalık riskini azaltabilir. Ancak günde 3 bardaktan fazla içildiğinde ciltte kaşıntı ve tahrişe neden olabileceği gibi sindirim sistemi organlarında (ağız, yemek borusu ve mide gibi) bazı tahrişlere de neden olabilir.Soğuk algınlığı, mide bulantısı ve mide-bağırsak hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan zencefilin en bilinmeyen özelliği, safra salgısını ciddi şekilde artırmasıdır. Bu nedenle safra kesesi hastalığı olan hastaların zencefil ve zencefil çayını uzmanlar kontrolünde tüketmesi oldukça önemlidir. Zencefil çayı hamilelerin sıklıkla kullandığı bir çaydır. Bulantıyı tedavi etmek için kullanıldığı için 1 gramdan fazla zencefil çayı içmek adet krampları nedeniyle hamilelerde düşük yapma riskini artırabilir. Zencefil de bir bitkidir ve kan pıhtılaşma bozukluğu olanlar doktora danışmadan tüketmemelidir.Kekik, nane ailesinden aromatik bir bitkidir. 400'den fazla alt türü vardır ve aslında sayısız kullanımı vardır. Antioksidan ve antiviral özelliklerinden dolayı binlerce yıldır özellikle hastalıkların tedavisi için çay olarak tüketilmektedir. Kekik çayı hafızayı canlandırmaya, baş ağrılarını ve kas gerginliğini gidermeye, öksürüğü hafifletmeye, ateşi düşürmeye, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Mükemmel bir doğal sakinleştiricidir. Ayrıca sindirim sistemini de destekler ve arındırır. Bununla birlikte, kan sulandırıcılar ve tansiyon ilaçları ile etkileşime girebilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız kekik çayı içmeden önce lütfen doktorunuza danışınız.Sinameki yaprağı çayı kabızlığı tedavi etmek için kullanılabilse de zayıflama çaylarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ancak sinameki yaprağı çayı bağırsaklarda kronik tembelliğe neden olabilir ve bırakıldığında daha şiddetli kabızlığa neden olabilir. 3 haftadan fazla düzenli olarak tüketilmesi bağırsaklarda kalıcı hasara neden olabilir ve hatta tümör oluşumunu hızlandırabilir. Aynı zamanda sinameki yaygın olarak kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilen bir bitki olduğu için eğer sık kullanılan ilaçlar varsa lütfen yemeden önce bir doktora danışın.Zerdeçal, çok güçlü antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip bir fitokimyasal olan kurkumin içerir. Kurkuminin kan-beyin bariyerini geçerek Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve ayrıca kurkuminin eklem iltihabı semptomlarını hafifletebildiği ve kanseri önleme etkisine sahip olduğu bilinmektedir. Ancak tıpkı zencefil gibi zerdeçal da safra salgısını artırabilir, bu nedenle safra kesesi hastalarının zerdeçal çayı uzman kontrolünde içmeleri önemlidir.Beyaz çay içmek vücudunuzun besinleri daha etkili bir şekilde emmesine, metabolizmayı hızlandırmasına ve kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, gerçek çay ile kanseri önleme veya tedavi etme potansiyeli arasında yakın bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Belirleyici olmasa da beyaz çay içmenin sağlığa faydaları büyük ölçüde çaydaki antioksidanlar ve polifenollerden kaynaklanmaktadır. Beyaz çaydaki antioksidanlar, RNA üretmeye ve kansere neden olan genetik hücre mutasyonlarını önlemeye yardımcı olabilir. 2010 yılında yapılan bir araştırma, beyaz çaydaki antioksidanların kanseri önlemede yeşil çaydan daha etkili olduğunu buldu.