İzmir'de grev için geri sayım! Son 48 saat

İzmir’de kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan metro ve tramvayda grevin başlamasına 48 saatten az bir süre kalmasına rağmen taraflar arasında halen daha uzlaşma sağlanamadı. Türk İş’e bağlı Demiryol İş Sendikası İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Hamdullah Giray, grevin bitiş tarihinin anlaşmanın sağlanacağı tarih olacağını söyledi

"Uzlaşma olmazsa Cuma günü sabah 5'te eylemimiz başlıyor." Diyen Giral; "Anlaşma ortamı sağlanana kadar da grevimiz devam edecek. Bu 2 gün de olur, 10 gün de olur, 1 ay da olur, 2 ay da olur" diye konuştu. Şimdi gözler yapılacak son görüşmelere çevrildi. Sendika, 'eşit işe eşit ücret' derken Metro AŞ yönetimi yüzde 31 zam önerdi. Eğer taraflar arasında 22 ekim Cuma gününe kadar anlaşma sağlanmazsa saat 05.00'dan itibaren her gün yüzbinlerce kişinin kullandığı metro ve tramvay seferleri duracak. İzmir'de kent içi toplu ulaşım kelimenin tam anlamıyla felç olacak.9 MADDE KALDIİzmir'de kent içi toplu ulaşımda önemli bir paya sahip metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Metro AŞ ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) arasındaki toplu iş sözleşmesi süreci uyuşmazlıkla sonuçtandı. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana süren görüşmelerde taraflar anlaşamayınca geçtiğimiz günlerde sendika önce grev ilanı astı ardından da 22 Ekim Cuma günü saat 05.00'da greve gidip seferleri durduracaklarını açıkladı. Grev tarihine 48 saatten az bir süre kalmasına rağmen taraflar arasında anlaşma halen daha sağlanamadı. 69 maddelik toplu iş sözleşmesi taslağının 60 maddesinde uzlaşırken 9 maddede bir sonuca varılmadı. Üzerinde sonuca varılamayan maddelerin biri hariç ücrete dair maddeler. Bu maddeler arasında günlük ücret, iş riskleri, yıllık izinler ve denkleştirme çalışması yer alıyor.CUMA SEFERLER ÇALIŞMAYACAK22 Ekim Cuma günü sabah saatlerine kadar bir anlaşma sağlanamazsa her gün yüz binlerce İzmirlinin işe, okula, hastaneye vs giderken kullandığı metro ve tramvayda seferler duracak. İşçiler grev kararını hayata geçirecek. İzmir'de kelimenin tam anlamıyla hayat duracak. Zaten sıkışıklık yaşanan kent içi araç trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak.GÖRÜŞMELER SÜRÜYORSürece ilişkin bilgi veren Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası Başkanı Hamdullah Giral, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cuma günü görüştük, sıkıntılarımızı bir daha dile getirdik. 'Emekçilerimizin karnını doyurabileceği bir ücret istiyoruz' dedik. O da bizden bilgileri aldı, dün kendi ekibinden Aytekin Bey geldi, tekrar bizden bilgileri alarak, Tunç Başkan'la görüşeceğini söyledi. Biz eşitlik sağlanabilecek bir taleple gittik. 2'si idari 9 maddemiz var ve bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Grev saatine kadar çözülebileceğine olan inancımızı koruyacağız" açıklamasında bulundu."SON DAKİKAYA KADAR GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ"Emekçilerin geçinemediğini söyleyen Giray, "21 yıllık tren süren arkadaşımız evli, 2 çocuğu var içinde iş riski tazminatı, aile yardımı, gece çalışma ücreti, çocuk parası gibi ek ödemeler dahil en son aldığı maaş 3 bin 800 lira. Büyükşehir bize bir rakam teklif etmedi, Büyükşehir çözüm odaklı olarak bunu nerede çözebileceğine bakıyor. Denkleştirme belediye şirketlerinin içinde sadece Metro A.Ş'de var, bunu kaldırmak istiyoruz, kök ücretler gibi noktaları da Metro A.Ş yönetimi kabul etmedi. Denkleştirme tamamen emek sömürüsü bir sistem. Amacımız emekçinin yüzü gülebilecek şekilde toplu sözleşme imzalamak. Biz son dakikaya görüşmeye açığız" dedi."ANLAŞMA SAĞLANANA KADAR GREV DEVAM EDECEK"Başkan Giral, grevin bitiş tarihinin anlaşmanın sağlanacağı tarih olacağını aktararak, "Cuma günü sabah 5'te eylemimiz başlıyor. Anlaşma ortamı sağlanana kadar da grevimiz devam edecek. Bu 2 gün de olur, 10 gün de olur, 1 ay da olur, 2 ay da olur" ifadelerini kullandı..ANLAŞMA OLMAZSA HAYAT DURACAKEğer 22 Ekim Cuma günü sabah saat 05.00'a kadar taraflar el sıkışmazsa sendikaya üye 627 metro öve tramvay çalışanı iş bırakacak. Böylece seferler yapılamayacak. Bu da kent içi toplu ulaşıma büyük darbe vuracak. Deyim yerinde ise metro ve tramvay seferlerinin durması ile birlikte İzmir'de kent içi toplu ulaşım da durma noktasına gelecek. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ulaşım şirketlerindeki maaş ve sosyal hakları kendileri için de talep ederken büyükşehir bürokratları ortalama yüzde 31,9 zam önerisinde bulundu.GÜNDE 500 BİN İZMİRLİ KULLANIYOREvka-3 ile Fahrettin Altay arasında çalışan metro ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarını günlük olarak 500 binden fazla İzmirli kullanıyor. İzmir'de metro yılda yaklaşık 100 milyon yolcu taşırken tramvaylar ise 40 milyon kişinin ulaşım ihtiyacına yanıt veriyor.