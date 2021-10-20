Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? Huzursuz Bacak Sendromu Nasıl Geçer?

Huzursuz Bacak Sendromunun Nedenleri Nelerdir?



Huzursuz Bacak Sendromu Belirtileri Nelerdir?



Huzursuz Bacak Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?



her yaşta başlayabilir ve genellikle ilerleyen yaşla birlikte rahatsızlık duyma oranı artmaktadır. Uyku düzeninde bozulmalar ortaya çıkacak seviyelere ulaştığında hayatı önemli ölçüde olumsuz etkileyebilmektedir. Bu olumsuzluklardan etkilenen bireylerin hayat kalitesinde ciddi negatif sorunlar ortaya çıkmaktadır.Kronik bir hareket bozukluğu olangenellikle otururken veya yatarken gece saatlerinde ortaya çıkmaktadır. Alınacak birkaç temel önlemiçin hafifletici olabilmektedir. Bununla birlikte daha ağırproblemi olan bireylere yardımcı olabilecek farklı ilaçlar bulunmaktadır.Çoğu insan huzursuz bacak sendromunun nedenleri hakkında araştırma yapmaktadır. Uzmanlar tarafından her ne kadar çalışmalar yapılsa da Huzursuz bacak sendromu için kesin bir sebep belirlenememiştir. Uzmanlar, durumun kas hareketlerini kontrol altına almak için salgılanan dopaminde oluşan bir tutarsızlıktan meydana geldiği öne sürülmektedir.Huzursuz bacak sendromu ortada bir sebep olmadan meydana çıkabileceği gibi, çeşitli kronik hastalıklar ve çeşitli ilaçların yan etkilerinden dolayı da oluşabilmektedir. Huzursuz bacak sendromu çocukluk dönemi de dahil olmak üzere herhangi bir dönemde yaşanabilmektedir. HBS, ilerleyen yaşla birlikte daha yaygın olarak yaşanmaktadır ve kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Genç yaşlarda görülen vakalarda huzursuz bacak sendromu için genetik özellikler sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Veya bireyde oluşan hormon rahatsızlıkları sebebiyle de ortaya çıkmaktadır.Huzursuz bacak sendromu genelde ciddi bir hastalık olarak görülmemektedir, fakat nadir de olsa bu sendromun meydana gelmesinde bazı etkenler de tehlikeli olmaktadır; diyabet, alkol bağımlılıkları, kansızlık , böbrek yetmezliği ve omurilikte meydana gelen hasarlar sonucu sinirler zarar görmektedir. Bunun sonucunda durdurulamayan titreme dürtüsü ile hastalar gündelik hayat normallerini yaşayamamaktadır.Anemi , demir eksikliği huzursuz bacak sendromu sebeplerinden biri olabilmektedir. Bu durumu daha ciddi boyutlara ulaştırabilmektedir. Bireyin mide veya bağırsaklardan sorunu varsa, ağır regl dönemleri yaşıyorsa veya sık asık kan veriyorsa demir eksikliği bulunabilmektedir.Huzursuz bacak sendromu söz konusu olduğunda en bilindik belirtisi bacağı hareket ettirme dürtüsüdür. Bu dürtüyle beraber kişiden kişiye değişen belirtiler arasında en yaygınları şunlardır;-Dinlendikten sonra ortaya çıkan dürtüler yaygın en yaygın belirmektedir. Akşamları belirtiler genel olarak daha kötüye gider ve en ciddi hali genellikle geceleri meydana gelir.-Huzursuz bacak sendromu hareketle birlikte geçebilmektedir. HBS belirtileri esneme sallama veya yürüme sonucunda geçebilmektedir.-Gece bacak seğirmesine yol açabilir. Böylece uyku sırasında bireyin bacaklarının kıpırdamasına ve gece süresince tekmelemesine neden olmaktadır.Huzursuz bacak sendromu bulunan insanlar genel olarak semptomlarını bacaklarında veya ayaklarında hissettikleri sıradışı ve rahatsız edici hisler olarak tanımlar. Bu hisler genellikle kolları da etkileyebilmektedir.Yapılan testler sonucu huzursuz bacak sendromu rahatsızlığının altında kandaki değerlerin eksikliği sebebiyle oluşan ciddi bir durum ortaya çıktıysa bu durumu tedavi etmek rahatsızlığı büyük oranda azaltmaktadır. Bunun için uygun olan tedavi şekli doktor tarafından kişiye uygulanmaktadır.Kişinin huzursuz bacak sendromu ile bağlı bulunan ayrı bir durumu yok ise uygulanacak tedavi ilk olarak hayat tarzının farklılaştırılması olmaktadır. Yapılan değişimler sonucu fayda sağlanamazsa doktor tarafından ilaç yazılmaktadır.