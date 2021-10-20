Fatmagül Özyer cinayetinde şok detaylar! 'Karnındaki bebeğini de aldırmış'

Kan donduran olay, Kilis Merkez'e bağlı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta bugün yaşandı. İddiaya göre yeni ev yaptırmakta olan çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor ve koca Mahmut Özyer eşi Fatmagül Özyer'i ailesinden maddi destek göremediği için darp ediyordu. 26 yaşındaki genç kadın ise, kardeşini ölümle tehdit eden kocasını şikayet etmeye çekiniyordu.Edinilen bilgiye göre çift arasında 13 Ekim Çarşamba günü aynı sebepten yine tartışma yaşandı. Mahmut Özyer eşi Fatmagül Özyer'i yerlerde sürükleyip kafasını duvarlara vurdu. Gördüğü şiddet karşısında ağır yaralanan kadın, Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırıldı, kocası ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Mahmut Özyer'in bir yıl önce ayrılmanın eşiğinde olduğu 4 aylık hamile eşine, boşandıktan sonra kendisinden hak talep etmemesi için zorla kürtaj yaptırdığı ortaya çıktı!3 KEZ KALBİ DURDUBir haftadır yoğun bakımda kalan ve tam 3 kez kalbi duran genç kadın, sürdürdüğü yaşam savaşını bugün kaybetti, gözaltındaki eşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının yakınları, acı kayıplarının ardından sosyal medya üzerinden adalet çağrısında bulundu. SABAH'a konuşan amca Mahmut Çetin 'Tek isteğimiz adalet. Adalet yerini bulsun, başka canlar yanmasın. O Fatmagül'ün karnındaki canına kadar hep kötülük yaptı. Yaptıkları yanına kar kalmasın' dedi.4 AYLIKKEN KÜRTAJA ZORLADIFatmagül Özyer'in yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan amca Mahmut Çetin 'Koca Fatmagül'ü sürekli dövüyordu. Fatmagül 4 aylık gebeyken babasının evine sığındı, boşanmak istedi. Kocası boşandıktan sonra Fatmagül kendisinden hak talep etmesin diye onu kürtaja zorladı. Karnındaki çocuk 4 aylıktı, cinsiyeti bile belliydi, erkekti, o kadar caniydi' diye konuştu.AİLESİ KAN LEKELERİNİ SİLDİFatmagül'ü ölüme götüren kavganın yaşandığı geceyi de anlatan amca Çetin 'Kocası Fatmagül'ü çok kötü dövmüş. Komşular sesi duyunca polise haber vermişler. Bu sırada kocasının annesi ve halası eve gelmişler. Kanlar içindeki kızı hastaneye götürmek yerine evdeki kan izlerini silmişler. Kızı o halde eve hapsetmişler. Komşuların ihbarı üzerine polis gelmiş, polise bile kapıyı açmamışlar. Polis zorla içeri girince Fatmagül'ü kurtarıp hastaneye bırakmış' dedi.KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLAMAMIŞAmca Mahmut Çetin 'Polis kurtarana kadar kızı o kadar tehdit etmişler ki, korkudan şikayetçi bile olamamış. Polis Fatmagül'ü hastaneye bıraktığında şikayetçi olmamış. 12 yaşındaki minik kardeşini öldürmekle tehdit etmişler o da sesini çıkaramamış' ifadelerini kullandı.SEDYEDEN DÜŞMÜŞFatmagül'ün yaşadığı acı nedeniyle sürekli titrediğini belirten Çetin 'Kızcağızın kafasını duvarlara nasıl vurduysa sürekli travma geçirmiş. Acıdan kıvranıp durmuş, hastanedeki sedyeden bile düşmüş. Durumu ağır olduğu için Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırdılar. Bir hafta yoğun bakımda kaldı. Bu süre içerisinde 3 kez kalbi durdu. Bugün de son nefesini verdi. Ona bunu yaşatanlar cezasız kalmasın, hak ettiği şekilde yargılansınlar' diye konuştu.