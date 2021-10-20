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Esenyurt’ta saçları kısa kadın sürücüyü, erkek sanıp darbetti

Kadın sürücüyü darbeden motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, “Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim” diyerek kendini savundu.

Ekleme: 20.10.2021 - 12:17 Güncelleme: 20.10.2021 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt’ta saçları kısa kadın sürücüyü, erkek sanıp darbettiİstanbul’un Esenyurt ilçesinde motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, trafikte kendisini sıkıştırdığını ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü takibe aldı.

Sürücü akaryakıt istasyonunda durup aracından inince, Bilici saldırıya geçti.

Yumruk atarak kadın sürücüyü darbeden Bilici’yi, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Darbedilen kadın ambulansa alınarak hastaneye götürülürken, gözaltına alınan Bilici "Ben onu erkek sandım." diyerek kendini savundu.

“KASKINI ÇIKARIP TEKME TOKAT DALDI”

Darbedilen kadın, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır.”

“KADIN OLDUĞUNU KESİNLİKLE BİLMİYORDUM”
Motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı, kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum." dedi.
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