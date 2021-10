Emine Erdoğan: Kıtanın kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz

Emine Erdoğan, Abuja Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışı ve "Afrika Ziyaretlerim" kitabının tanıtımına katıldı.Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra yeniden Nijerya'da olmanın büyük mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirmenin ve "Afrika Ziyaretlerim" kitabının takdimini yapmanın kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu belirten Erdoğan, gösterdikleri misafirperverlik ve candan karşılama için şükranlarını sundu.Dost ve kardeş ülkelerde açılan kültür merkezlerinin, ilişkilere verdikleri önemin bir nişanesi olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:"Bu merkez ile Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açıyor olacağız. Türk kültürünü daha yakından tanıma imkanı elde edeceğiniz gibi, isterseniz Türk dili de öğrenebileceksiniz. Yunus Emre, Türk halkının gönül tahtında oturan bir Anadolu ozanıdır. Ancak mesajı evrenseldir. Onun irfan dolu dizeleri insan sevgisini anlatır. Anadolu'da derin izler bırakmış Yunus Emre'nin mesajının, kültür merkezimiz aracılığı ile Abuja'ya ulaşması büyük mutluluk. Bugüne kadar 52 ülkede, 62 Yunus Emre Kültür Merkezi kurduk. Edebiyat, kültür ve sanat, dost ülkelerle bağlarımızı kuvvetlendiren en güzel araçlar. Yunus Emre, meşhur sözünde, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' diyor. Sadeliği içinde son derece derin anlamlar taşıyan bu söz tüm kardeşliklerin başlangıcıdır."Emine Erdoğan, Abuja Yunus Emre Kültür Merkezinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese şükranlarını sundu."YAZININ KALICILIĞINA EMANET ETTİM"Türkiye'nin başlattığı Afrika açılımıyla, 2005'ten bu yana birçok Afrika ülkesinde bulunma imkanının olduğunu ifade eden Erdoğan, eşi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok yurt dışı ziyaretine eşlik ettiğini, Afrika ülkelerine gelmeyi özellikle istediğini kaydetti.Afrika'ya adım attığım ilk günden beri kıtaya olan hayranlığının arttığını, burada birçok insanlık haline şahit olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:"Bu seyahatlerde, aramızdaki kültürel farklılıklara rağmen, tüm insanlığın büyük bir aile olduğunu içselleştiriyorsunuz. İnsan kalbinin, hiçbir tercümana ihtiyacı olmadığını görüyorsunuz. Dünyanın tüm annelerinin sevincinin de gözyaşının da aynı olduğunu anlıyorsunuz. Yani insan olmanın evrenselliğiyle tanışıyorsunuz. İşte bu süreçte, gönlümde birikenleri kaleme alma ihtiyacı hissettim. Başlı başına bir ilham kaynağı olan Afrika'nın bendeki izlerini, yazının kalıcılığına emanet ettim. Bu hatıratın, Yunus Emre Kültür Merkezimizin açılışıyla buluşması da çok anlamlı oldu. Kültürel etkileşimin insanlar arasında nasıl köprüler kurduğunu izah eder nitelikte olduğuna inanıyorum."Emine Erdoğan, Afrika'nın adeta dünyanın bütün hazinelerini barındıran bir sandık olduğuna dikkati çekerek, kıtanın 2 binin üzerinde farklı dil ve etnik topluluğun evi olduğunu, 1 milyarı aşkın nüfusuyla çok büyük bir potansiyelinin bulunduğunu söyledi."Afrika'yı 21. Yüzyılın yükselen yıldızı olarak görüyoruz. Hak ettiği yere gelmesi için de tüm Afrika kıtasıyla dayanışma halindeyiz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin Afrika Kıtası'ndaki büyükelçiliklerinin sayısının artmasının, ilişkilerin derinleştiğinin ifadesi olduğuna işaret etti."DOSTLUĞUMUZ, BİRÇOK GÜZEL PROJEYE İLHAM OLDU"Emine Erdoğan, 2002 yılında Türkiye'nin Afrika'da sadece 12 büyükelçiliği bulunurken, bugün 43 büyükelçiliğin faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Önümüzdeki dönemde bu sayıyı inşallah 49'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin 2008 yılında 10 olan sayısı ise 2021 yılında 37'ye yükseldi. Türk Hava Yollarımız da Afrika'ya olan uçuşlarına yeni rotalar ekliyor. Kovid-19 salgını öncesi, kıtada 40 ülkede 60 noktaya sefer düzenleniyordu. Seyahat yasaklarının kalkmasıyla uçuş sayımız artırıyor ve bizler birçok noktada yeniden kavuşuyoruz. Afrika'yla olan dostluğumuz, himaye ettiğim birçok güzel projeye de ilham oldu. 2016 yılında Ankara'da Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi kurduk. Bu merkez sayesinde, Afrikalı kadınların, emeklerinin tam karşılığını alabilecekleri adil bir pazar oluşturduk. Literatüre kazandırdığımız 'Afrika Yemek Kültürü' ve 'Afrika Atasözleri' kitapları ise kültürel yakınlaşmamızın eseri olarak kütüphane raflarına eklendi. Her yıl, 25 Mayıs Afrika Günü'ne özel etkinlikler düzenliyor ve Afrika'nın 'daha iyi bir kıta' vizyonuna katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Kitabımın satışından elde edilecek gelir de, olduğu gibi Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne aktarılıyor. Umarım Afrikalı kadınlarla olan dayanışmamıza anlamlı bir katkı olur.""KITANIN KALKINMASINA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Türkiye'nin Afrika'yla ilişkisinin yalnızca bağış veya hibe içerikli bir zemin üzerine kurulu olmadığının altını çizen Erdoğan, kıtanın gelişmesi ve kalkınmasının, dünyanın ortak geleceği için önemine değinerek, bunun için de imkanları seferber ettiklerini söyledi.İnsan odaklı dış politika kapsamında, Afrika ülkelerine eğitim desteği verdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Bugüne kadar ülkemiz burslarından yararlanan Afrika öğrencilerinin sayısının, yaklaşık 14 bini bulması büyük mutluluktur. Dünyanın başına gelmiş en büyük felaketlerden biri olan Kovid-19 salgınında da gıda güvenliği sıkıntısı çeken ülkelerin yanında olduk. Kırılgan kesimler için birçok ülkede özel yardım programları hayata geçirdik. Çok sevdiğim bir Afrika atasözü şöyle diyor, 'Hayırseverlik varlıktan değil, kalptendir.' En çok kalbimizle, Afrika'nın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kıtanın barış, istikrar, refah ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Afrika coğrafyasının başarı ve mutluluğunun daim olmasını diliyorum."Programda emeği geçen herkese şükranlarının sunan Erdoğan, en kısa zamanda yeniden bir araya gelme temennisini iletti."AMACIMIZ, GERÇEKÇİ BİR TÜRKİYE ALGISI OLUŞTURMAK"Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'nin kültür elçiliğini yapan enstitünün yeni bir merkezini Emine Erdoğan'ın teşrifiyle açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerini, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini daha ileri boyutlara taşımak amacıyla düzenlediğine işaret eden Ateş, şunları kaydetti:"Zengin bir kültürel birikimine sahip olan ülkemiz, dünya gündemine kültürle, sanatla, kültürel mirasıyla gelmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Kültür bu anlamda, ülkemizi kısır gündemlere ve yanlış algılara hapsetmek isteyen belli odakların oyununun bozulması açısından da büyük bir işlev görmektedir. Bu açıdan, Yunus Emre Enstitünün dünyanın her yerinde kültüre dayalı bir Türkiye gündemi oluşturması son derece önemlidir. Türkiye'nin binlerce yıllık kültürel birikimini hakkıyla temsil etmek ve insanlığın yararına sunmakla görevli olan Yunus Emre Enstitüsünün sorumluluğunun çok ağır olduğunun farkındayız. Bu ağır sorumluluğun yerine getirilmesinde, bizleri her zaman destekleyen Sayın Hanımefendiye teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Enstitü olarak merkez açtığımız ülkelerde amacımız, açık ve şeffaf insani bağlar kurarak, gerçekçi bir Türkiye algısı oluşturmak, Türkiye'nin tanınırlığını, bilinirliğini ve itibarını artırmaktır."Ateş, 2021'in Başkan Erdoğan tarafından "Türkçe ve Yunus Emre Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, böylesine önemli bir yılda, Yunus Emre Enstitüsünün Abuja da açılıyor olmasının ayrıca anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı.AÇILIŞTAN NOTLAR53 ülkede 64 merkez sayısına ulaşan Yunus Emre Enstitüsü, daha önce hizmete giren Mısır, Fas, Sudan, Güney Afrika, Somali, Senegal, Tunus ve Ruanda'dan sonra Nijerya ile Afrika'daki merkez sayısını 9'a çıkardı.Açılış törenine, Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, İnsani İlişkiler, Afet ve Sosyal Kalkınma Bakanı Sadiye Umar Farouq, Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı'nın Eşi Dolapo Osinbajo ve çok sayıda davetli katıldı.Törende Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Şeref Ateş eşlik etti.Açılışın ardından Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan "Afrika'da Yükselen Her Ses Türkiye'de Yankılanır" adlı fotoğraf sergisini ve enstitü merkezini gezen Emine Erdoğan, davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.