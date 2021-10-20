CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ ilişkileri bitmek bilmiyor! Tek tek kimlerle görüştü?

FETÖ üyeleri ile bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle görüşmeleri sosyal medyaya düştü. Yıllardır FETÖ'cülerle dirsek temasta olan CHP'li vekilin kimlerle hangi toplantılara katıldığı deşifre oldu! İşte o skandal görüşmeler...

"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP, terör örgütü FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında geziniyor.FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal görüşmeleri bir videoda toplandı.ÖZKOÇ FETÖ'CÜLERİN BÜYÜK İMAMLARKURULU TOPLANTISINDAFETÖ'NÜN KAÇAK İMAMI MAHMUT YETER VE ÖZKOÇFETÖ'YE BAĞLI KURULUŞTAN ÖDÜLBÜYÜK İMAMLAR KURULU TOPLANTISIAMERİKA'DA FETÖ İMAMLARIYLA POZFETÖ MASASICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) BaşkanıFaruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan veYöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, CHP'nin arşivlerinde yeralıyordu.FETÖ İMAMLARI İLE YAN YANAEnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomikayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalıile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.