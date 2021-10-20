  • USD: 9,28 - 9,30
  • EURO: 10,82 - 10,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ ilişkileri bitmek bilmiyor! Tek tek kimlerle görüştü?

FETÖ üyeleri ile bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle görüşmeleri sosyal medyaya düştü. Yıllardır FETÖ'cülerle dirsek temasta olan CHP'li vekilin kimlerle hangi toplantılara katıldığı deşifre oldu! İşte o skandal görüşmeler...

CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ ilişkileri bitmek bilmiyor! Tek tek kimlerle görüştü?
Ekleme: 20.10.2021 - 11:31 Güncelleme: 20.10.2021 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ ilişkileri bitmek bilmiyor! Tek tek kimlerle görüştü?
"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP, terör örgütü FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında geziniyor.
FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal görüşmeleri bir videoda toplandı.


ÖZKOÇ FETÖ'CÜLERİN BÜYÜK İMAMLARKURULU TOPLANTISINDA


FETÖ'NÜN KAÇAK İMAMI MAHMUT YETER VE ÖZKOÇ

FETÖ'YE BAĞLI KURULUŞTAN ÖDÜL


BÜYÜK İMAMLAR KURULU TOPLANTISI

AMERİKA'DA FETÖ İMAMLARIYLA POZ

FETÖ MASASI


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı
Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.

Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve
Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, CHP'nin arşivlerinde yer
alıyordu.

FETÖ İMAMLARI İLE YAN YANA

EnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik
ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı
ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.
Avrupa'da akaryakıt krizi büyüyor!
CHP'de yeni fatura skandalı! SMS için ödenen ücret dudak uçuklattı...
CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ ilişkileri bitmek bilmiyor! Tek tek kimlerle görüştü?
Ankara'da MTA Kampüsü bahçesinde doğalgaz patlaması! İlk açıklama geldi
SGK'lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay
Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…
HDP'den tezkere savunması: Türkiye Fransa'nın yerini almaya çalışmasın
Çin'in Hindistan sınırında gerilim tırmanıyor! Ağır silahlarla konuşlandılar
Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı! 7 yaralı var
Marmara soğuyamıyor: Müsilaj tehlikesi kapıda
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Esad rejiminden İdlib'de alçak saldırı!
Milyonlarca emeklinin gözü son 3 veride! Emeklinin Ocak zammı TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olacak: Emekliye 634 TL zam
Avrupa ülkeleri doğalgaz ve elektrik zamlarıyla sarsıldı! Fakat bunun yol açtığı enflasyonu sakladı
Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Diyarbakır'da sergi gezeceğine Haliç'i temizle'
Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz?
Hulki Cevizoğlu: CHP jakobenizm yapıyor Kılıçdaroğlu tehdit ediyor
Pfizer-BioNTech aşısında sevindiren gelişme! 12-18 yaş grubunda yüzde 93 oranında etkili
ABD'de mucize gibi olay! Düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar ile ilgili iğrenç mesajlar!
Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir