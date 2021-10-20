  • USD: 9,28 - 9,30
  • EURO: 10,82 - 10,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'den bomba kulisler: Kaftancıoğlu Ankara’ya çağrıldı! Kılıçdaroğlu ve Akşener yeniden pazarlığa oturacak! İmamoğlu'nun adamından 'Kemal ile olmaz İmamoğlu'nu' destekleyin teklifi

CHP'nin içi fokur fokur kaynıyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı artık ayyuka çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır’a gitmişti. Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgisine göre CHP'yi derinden sarsacak gelişmeler yaşandı. Dün İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ankara'ya çağrıldı. Kılıçdaroğlu ile görüşen Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şikayet ettiği öğrenildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun "İBB Ankara Temsilcisi" olarak atadığı Şükrü Küçükşahin'in de İYİ Parti ile görüşerek "Kılıçdaroğlu ile olmaz. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin" dediğinin CHP Genel Merkezi tarafından duyulmasının ardından ipler iyice gerildi. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bugün bir görüşme gerçekleştireceği ve ittifakta yaşanan krizin gölgesinde yeni bir pazarlığa tutuşacağı öğrenildi.

Ekleme: 20.10.2021 - 12:06 Güncelleme: 20.10.2021 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
2023 seçimlerine giden süreçte Başkan Erdoğan karşısına rakip çıkaramayan Millet İttifakı'nda yeni bir kriz patlak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı artık gün gibi ortada olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır'a gitti.

Diyarbakır'da İYİ Parti Genelbaşkanı Meral Akşener'in de çelenk gönderdiği 'Hafıza Odası' sergisinde HDP ile poz veren Ekrem İmamoğlu ittifak arasında yeni bir krize sebep oldu.
Ulaşılan kulis bilgisine göre dün İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ankara'ya çağrıldı.

KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NDAN ŞİKAYETÇİ

Kılıçdaroğlu ile görüşen Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şikayet ettiği öğrenildi. Kaftancıoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun parti disiplinine uymadığı ve gerçekleştirdiği ziyaretlerden şikayetçi olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılmasının kanıtı olarak Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız'ın paylaşımları da görülebilir. Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel
Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile görüştüğü fotoğrafları paylaştı. Yıldız paylaşımında, 'Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezimizde bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerden bahsedip bilgilendirme yaptık. İstanbul il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu ile de bir hatıra fotoğrafı çektirdik.' ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU ADAY OLURSA KOVULURUZ KORKUSU

Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı'nın başını çektiği ve Kılıçdaroğlu'na yakın olan ekip Ekrem İmamoğlu'nun aday ya da Genel Başkan olması durumunda partiden gönderilme korkusu yaşadığı da kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl da CHP İstanbul İl Örgütü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kriz çıkmıştı. CHP'nin yerel seçim toplantısına geç gelen Ekrem İmamoğlu iddiaya göre 45 dakika konuşmuş ancak tepkiler üzerine salonu terk etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu İl Örgütü'nün önünde İmamoğlu'nu fırçalamıştı.

İMAMOĞLU'NUN ANKARA TEMSİLCİSİ İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'İBB Ankara Temsilcisi' olarak atadığı Şükrü Küçükşahin'in de İYİ Parti ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

'KILIÇDAROĞLU İLE OLMAZ İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYİN'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile görüşen Küçükşahin 'Kılıçdaroğlu ile olmaz. Ekrem İmamoğlu'nun destekleyin' şeklinde bir görüş bildirdi.

CHP GENEL MERKEZİ GÖRÜŞMEYİ ÖĞRENDİ

Yaşan bu gelişmenin CHP Genel Merkezi tarafından duyulmasının ardından ipler iyice gerildi.

AKŞENER'E TEPKİ BÜYÜK

Kılıçdaroğluna yakın isimlerin Meral Akşener'e çok kızgın olduğu kulislerde konuşulurken Kılıçdaroğlu'nun aday olması için ellerinde geleni yapacakları konuşuluyor. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yarın bir görüşme gerçekleştireceği ve ittifakta yaşanan krizin gölgesinde yeni bir pazarlığa tutuşacağı öğrenildi.

AKEŞENER KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. İYİ Parti'den yapılan açıklamada Akşener'in sabah 10.30'da grup toplantısı yapacağı ardından CHP Genel Merkezine geçeceği bildirildi. İki liderin yarın saat 12.00'da başlayacak görüşmesinin ardından basına açıklama yapılması bekleniyor.

AKŞENER İMAMOĞLU'NU ADAY YAPMAK MI İSTİYOR?

Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını ilan eden Akşener 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde yaptığı konuşma ile İmamoğlu'nu, 'İstanbul'un ikinci Fatih'i' ilan etmişti. Akşener'in '1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen, ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır'. İki kararlı lider ve İstanbul alındı' şeklindeki tepki çeken ifadeleri 'Akşener İmamoğlu'nu aday yapmak istiyor' şeklinde yorumlanmıştı.
Avrupa'da akaryakıt krizi büyüyor!
CHP'de yeni fatura skandalı! SMS için ödenen ücret dudak uçuklattı...
CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ ilişkileri bitmek bilmiyor! Tek tek kimlerle görüştü?
Ankara'da MTA Kampüsü bahçesinde doğalgaz patlaması! İlk açıklama geldi
SGK'lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay
Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…
HDP'den tezkere savunması: Türkiye Fransa'nın yerini almaya çalışmasın
Çin'in Hindistan sınırında gerilim tırmanıyor! Ağır silahlarla konuşlandılar
Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı! 7 yaralı var
Marmara soğuyamıyor: Müsilaj tehlikesi kapıda
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Esad rejiminden İdlib'de alçak saldırı!
Milyonlarca emeklinin gözü son 3 veride! Emeklinin Ocak zammı TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olacak: Emekliye 634 TL zam
Avrupa ülkeleri doğalgaz ve elektrik zamlarıyla sarsıldı! Fakat bunun yol açtığı enflasyonu sakladı
Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Diyarbakır'da sergi gezeceğine Haliç'i temizle'
Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz?
Hulki Cevizoğlu: CHP jakobenizm yapıyor Kılıçdaroğlu tehdit ediyor
Pfizer-BioNTech aşısında sevindiren gelişme! 12-18 yaş grubunda yüzde 93 oranında etkili
ABD'de mucize gibi olay! Düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar ile ilgili iğrenç mesajlar!
Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir