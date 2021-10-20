CHP'den bomba kulisler: Kaftancıoğlu Ankara’ya çağrıldı! Kılıçdaroğlu ve Akşener yeniden pazarlığa oturacak! İmamoğlu'nun adamından 'Kemal ile olmaz İmamoğlu'nu' destekleyin teklifi

CHP'nin içi fokur fokur kaynıyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı artık ayyuka çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır’a gitmişti. Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgisine göre CHP'yi derinden sarsacak gelişmeler yaşandı. Dün İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ankara'ya çağrıldı. Kılıçdaroğlu ile görüşen Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şikayet ettiği öğrenildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun "İBB Ankara Temsilcisi" olarak atadığı Şükrü Küçükşahin'in de İYİ Parti ile görüşerek "Kılıçdaroğlu ile olmaz. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin" dediğinin CHP Genel Merkezi tarafından duyulmasının ardından ipler iyice gerildi. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bugün bir görüşme gerçekleştireceği ve ittifakta yaşanan krizin gölgesinde yeni bir pazarlığa tutuşacağı öğrenildi.

2023 seçimlerine giden süreçte Başkan Erdoğan karşısına rakip çıkaramayan Millet İttifakı'nda yeni bir kriz patlak verdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı artık gün gibi ortada olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır'a gitti.



Diyarbakır'da İYİ Parti Genelbaşkanı Meral Akşener'in de çelenk gönderdiği 'Hafıza Odası' sergisinde HDP ile poz veren Ekrem İmamoğlu ittifak arasında yeni bir krize sebep oldu.

Ulaşılan kulis bilgisine göre dün İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ankara'ya çağrıldı.



KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NDAN ŞİKAYETÇİ



Kılıçdaroğlu ile görüşen Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şikayet ettiği öğrenildi. Kaftancıoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun parti disiplinine uymadığı ve gerçekleştirdiği ziyaretlerden şikayetçi olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.



Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılmasının kanıtı olarak Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız'ın paylaşımları da görülebilir. Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel

Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile görüştüğü fotoğrafları paylaştı. Yıldız paylaşımında, 'Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezimizde bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerden bahsedip bilgilendirme yaptık. İstanbul il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu ile de bir hatıra fotoğrafı çektirdik.' ifadelerine yer verdi.



İMAMOĞLU ADAY OLURSA KOVULURUZ KORKUSU



Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı'nın başını çektiği ve Kılıçdaroğlu'na yakın olan ekip Ekrem İmamoğlu'nun aday ya da Genel Başkan olması durumunda partiden gönderilme korkusu yaşadığı da kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl da CHP İstanbul İl Örgütü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kriz çıkmıştı. CHP'nin yerel seçim toplantısına geç gelen Ekrem İmamoğlu iddiaya göre 45 dakika konuşmuş ancak tepkiler üzerine salonu terk etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu İl Örgütü'nün önünde İmamoğlu'nu fırçalamıştı.



İMAMOĞLU'NUN ANKARA TEMSİLCİSİ İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞTÜ



Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'İBB Ankara Temsilcisi' olarak atadığı Şükrü Küçükşahin'in de İYİ Parti ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.



'KILIÇDAROĞLU İLE OLMAZ İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYİN'



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile görüşen Küçükşahin 'Kılıçdaroğlu ile olmaz. Ekrem İmamoğlu'nun destekleyin' şeklinde bir görüş bildirdi.



CHP GENEL MERKEZİ GÖRÜŞMEYİ ÖĞRENDİ



Yaşan bu gelişmenin CHP Genel Merkezi tarafından duyulmasının ardından ipler iyice gerildi.



AKŞENER'E TEPKİ BÜYÜK



Kılıçdaroğluna yakın isimlerin Meral Akşener'e çok kızgın olduğu kulislerde konuşulurken Kılıçdaroğlu'nun aday olması için ellerinde geleni yapacakları konuşuluyor. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yarın bir görüşme gerçekleştireceği ve ittifakta yaşanan krizin gölgesinde yeni bir pazarlığa tutuşacağı öğrenildi.



AKEŞENER KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. İYİ Parti'den yapılan açıklamada Akşener'in sabah 10.30'da grup toplantısı yapacağı ardından CHP Genel Merkezine geçeceği bildirildi. İki liderin yarın saat 12.00'da başlayacak görüşmesinin ardından basına açıklama yapılması bekleniyor.



AKŞENER İMAMOĞLU'NU ADAY YAPMAK MI İSTİYOR?



Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını ilan eden Akşener 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde yaptığı konuşma ile İmamoğlu'nu, 'İstanbul'un ikinci Fatih'i' ilan etmişti. Akşener'in '1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen, ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır'. İki kararlı lider ve İstanbul alındı' şeklindeki tepki çeken ifadeleri 'Akşener İmamoğlu'nu aday yapmak istiyor' şeklinde yorumlanmıştı.

