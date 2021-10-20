CHP'de yeni fatura skandalı! SMS için ödenen ücret dudak uçuklattı...

CHP'nin sadece faaliyetlerini duyurmak için attığı SMS'lerin ücreti dudak uçuklattı. CHP Kadın Kolları'nın faaliyetlerini duyurmak için bu ay yalnızca bir GSM operatörüne 5.3 milyon lira SMS bedeli ödedi.AYLİN NAZLIAKA 5, KILIÇDAROĞLU 1CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Kadın Kolları faaliyetlerini duyurmak için bu ay yalnızca bir GSM operatörüne 5 milyon lira SMS bedeli ödedi. Aynı dönemde Kılıçdaroğlu'nun faaliyetlerini duyurmak için de aynı operatöre 1.2 milyon lira SMS faturası ödendiği belirtildi.2016 YILINDA İHRAÇ EDİLMİŞTİ, KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP OLARAK GELDİAylin Nazlıaka, 2016 yılında ilginç bir olay sonucu CHP'den ihraç edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 'bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği' iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, oy çokluğu ile kesin ihracına karar vermişti.AYNI KRİZ 2017'DE DE PATLAK VERMİŞTİCHP'nin algı operasyonları yaratmak için GSM operatörlerine yüksek faturalar ödediği bir başka olay da 2017 yılında yaşanmıştı. O dönem Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li kâtip üye Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık faturası, Meclis'i karıştırmıştı. Sonrasında yapılan incelemelerde Türkmen'in hem telefon konuşmaları hem de Adana'daki seçmene özel günlerde gönderdiği mektuplar nedeniyle böylesi bir fatura çıktığı öğrenilirken, faturanın bedeli de halkın cebinden çıkmıştı.TBMM o dönemde vekillerin 1 yıl içinde 2 maaş tutarına kadar olan telefon ve posta masraflarını karşılarken, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için bir üst sınır bulunmuyordu ve bu nedenle de CHP'nin bu faturası halkın vergileri ile ödendi.