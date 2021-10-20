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Bursa’da koronavirüse yakalanan aşı karşıtı, gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptı

Aşı olmayı reddedip koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınan 52 yaşındaki Sinan Sezer, gözyaşları içinde aşı çağrısı yaptı. Sezer, "Ben bir nefese muhtaç kaldım” dedi.

Ekleme: 20.10.2021 - 13:42 Güncelleme: 20.10.2021 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da koronavirüse yakalanan aşı karşıtı, gözyaşlarıyla aşı çağrısı yaptıBursa'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarını, “Aşıya güvenmiyorum, bana bir şey olmaz.” düşüncesi ile reddeden 52 yaşındaki Sinan Sezer, koronavirüse yakalandı.

Evinde karantinaya alınan Sezer, bir süre sonra durumu ağırlaşınca Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

10 gün yoğun bakımda kalan 4 çocuk babası Sezer, oksijen desteğiyle tedavi gördüğü odasında, yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı.

Sağlığına dikkat ettiği için kendisine çok güvendiğini ve 'bana bir şey olmaz' dediğini söyleyen Sezer, şu açıklamalarda bulundu:

“Aşı çalışmaları henüz sürdüğü için aşı olmayı sürekli erteledim. Ama ailemden aşı olmak isteyenlere itiraz etmedim. Annem ve iki çocuğum aşılarını yaptırdı. Ben uzun vadeye yaydım. Ama vade falan kalmadı. Soluğum gitti.

“NE KADAR ÇEŞİDİ VARSA KEŞKE HEPSİNİ OLSAYDIM”

Buraya yattığımda ilk dediğim şey; ne kadar çeşidi varsa keşke olsaydım. Yoğun bakımda gördüm, aşısını olanlar rahatlıkla nefes alıyordu. Benim gibi değillerdi. Hafif atlatıyorlardı. Ben bir nefese muhtaç kaldım. Bir yudum su içmenin ne kadar soluk istediğini bilemezsiniz.

“EŞİME DOSTUMA AŞI OLSUNLAR DİYE YALVARIYORUM”

Diyorlardı ki ‘aşının şöyle zararı olur', ‘insanlara şöyle zarar verir'. Bu devlet kendi milletine zarar vermek, onu heba etmek ister mi? Bu işi en az hasarla atlatalım diye uğraşıyor devletimiz. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Canla başla çalışıyorlar. Telefonla görüştüğüm eşime dostuma aşılarını olsunlar diye yalvarıyorum.”

“BENCE KİMSE KENDİNE GÜVENMEMELİ”

Sinan Sezer'in eşi Naciye Sezer de (51) şu açıklamalarda bulundu:

“Biz daha önce aşı olayını faz çalışmaları tamamlanmadı diye askıya almıştık. Daha sonra yaptırırız dedik ama mikrop bizi yendi. Biz hastane programlarını ekranda film izler gibi izliyorduk ama içine girince bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Kime nasıl etki yapacağı belli olmuyor. Bence kimse kendine güvenmemeli.

“CAHİL İNADINA GEREK YOK”

Eşim çok sağlıklı beslenen bir insandı. Her şeyin organiğini tercih ederdi. Buna rağmen bu halde. Cahil inadına gerek yok, herkes aşısını olsun.”

“GENÇ HASTALAR ÇOĞUNLUĞU OLUŞTURUYOR ARTIK”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekiye Yavuz, vaka sayılarının ve yoğun bakımda tedavi gören genç hasta sayısının artışına dikkat çekerek, “Hastamız aşılarını yaptırmamıştı. Ona bağlı olarak süreci biraz ağır geçirdi. Bu hastamızda ve diğer yoğun bakım ile klinik takiplerinde gördüğümüz üzere yatan hastalarımızın çoğunluğu aşısız. Üstelik de genç hastalar çoğunluğu oluşturuyor artık. O yüzden ben özellikle herkese aşılanmalarını öneriyorum. Biz ayrıca sağlıkçılar olarak iş yükümüz ve fiziksel anlamda zorlanmamız nedeniyle herkesin aşı olmasını rica da ediyoruz.” dedi.
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