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Beyaz Gazete
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Bülent arınç bir kez daha muhalefeti mutlu etti! Arınç ve Chp arasında kısa paslaşmalar!

Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın 'CHP'nin oyları artacak' şeklindeki ifadelerini, 'Gerçeği Bülent Arınç da görüyor' şeklinde yorumladı.

Bülent arınç bir kez daha muhalefeti mutlu etti! Arınç ve Chp arasında kısa paslaşmalar!
Ekleme: 20.10.2021 - 14:30 Güncelleme: 20.10.2021 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Bülent arınç bir kez daha muhalefeti mutlu etti! Arınç ve Chp arasında kısa paslaşmalar!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İki lider görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunurken gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Kemel Kılıçdaroğlu'na, Bülent Arınç'ın CHP'nin oylarının arttığı ve artacağı yönündeki açıklamaları da soruldu.

Bir gazeteci söz alarak, "Bülent Arınç, katıldığı bir canlı yayında CHP'nin oylarının arttığını söyledi. Artmasının sebebi olarak da laik ve Kemalist çizginden uzaklaştığınızı söyledi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz." diye sordu.

"GERÇEĞİ BÜLENT ARINÇ DA GÖRÜYOR"

Kılıçdaroğlu "Sayın Arınç'ın CHP'nin oyları artacak önümüzdeki süreç içinde diye bir ifadede bulunması, güzel bir şey. Zaten hayatın bir gerçeği. Gerçeği sayın Bülent Arınç da görüyor. Gördüğü için de çok mutluyuz." sözleriyle cevap verdi.
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Bülent arınç bir kez daha muhalefeti mutlu etti! Arınç ve Chp arasında kısa paslaşmalar!
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