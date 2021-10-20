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Bitcoin Ne Kadar Oldu? Bitcoin’de Son Durum Ne? Bitcoin Kaç TL?

Bitcoin son zamanlardaki yükselişinin ardından tarihi zirvesini yeniledi. Peki Bitcoin Ne Kadar Oldu? Bitcoin’de Son Durum Ne? Bitcoin Kaç TL? İşte Bitcoin son durum…

Ekleme: 20.10.2021 - 17:18 Güncelleme: 20.10.2021 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Bitcoin’de Son Durum Ne? Bitcoin Kaç TL?
Bitcoin fiyatları bir süredir yükseliş hareketini sürdürüyordu. Bitcoin bugünkü işlemlerde 14 Nisan'dan bu yana gördüğü tarihi zirveyi yeniledi. Bitcoin fiyatları yeniden bir rekor kırmış oldu. Peki Bitcoin Ne Kadar Oldu? Bitcoin Kaç TL? Bitcoin fiyatlarının tarihi rekoru kırmasında ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlaması oldukça etkili oldu. İşte güncel Bitcoin Fiyatları

Bitcoin Kaç TL Oldu?

Bitcoin Kaç TL Oldu?


Bitcoin 66 bin 88 dolar ile yeniden bir rekor kırdı. Uzun süredir yükselişe geçen Bitcoin tarihi zirvesini yineledi. Ethereum, Bitcoin fiyatındaki artışa katılarak 3 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini de belirledi.

Bitcoin fiyatları son durum, açıklanan rakamlara göre bu şekildedir.
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