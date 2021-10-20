Belgelerle kanıtlandı! CHP'li belediyelerden mason Lions Kulübü'ne destek yarışı

Yerli ve milli ne varsa karşısında duran Cumhuriyet Halk Partisi, son günlerde sistematik olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef tahtasına koymuş, asılsız iddialar ve iftiralarla kara propaganda faaliyeti yürütmüştü.2011'DEN BU YANA İŞBİRLİĞİ...Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye Türkiye'nin 81 ilinde 570 ilçesinde bulunan gençleri sportif, sanatsal ve kültürel alanda destekleyen yerli ve milli TÜGVA'ya savaş açan bu zihniyetin masonik bir yapılanma olan Lions Kulübü ile 2011 yılından bu yana işbirliği içerisinde olduğu ortaya çıktı.BELEDİYENİN İMKANLARI MASON KULÜBÜNECHP'li belediyeler, Lions Kulübü'ne destek yarışına girerken Battal İlgezdi yönetimindeki Ataşehir Belediyesi, belediye bünyesindeki tüm AtaEvleri, Lions Kulübü'ne tahsis etti.CHP'Lİ BELEDİYEDEN MASON DERNEĞİ İLE İŞBİRLİĞİAtaşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ait Battal İlgezdi imzalı Meclis gündeminin yer aldığı belgede Uluslararası Lions Dernekleri ile işbirliği gündemi yer aldı.CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin Mart ayı tarihli Meclis gündeminin 11. maddesinde masonik yapılanma olan Lions Derneği ile "Sürdürülebilir Etki Projesi" işbirliği protokolü imzalanması teklifi dikkatlerden kaçmadı.Fotoğrafta: Ataehir Belediye Başkanlığı ile Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu arasında akdolunan "Sürdürülebilir Etki Projesi İşbirliği" protokolünün imzalanması için CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi'ye verilen yetki.İŞBİRLİĞİ KARARI AK PARTİ VE MHP'NİN RED OYLARINA KARŞI KABUL EDİLDİCHP'li Ataşehir Belediyesi'nin masonik yapılanma Lions Kulübü ile işbirliği yapmasına ilişkin Belediye Meclisi tarafından yayımlanan karar metninin yer aldığı belgede söz konusu işbirliği kararının komisyondan geldiği gibi aynen kabul edildiği bildirildi.Söz konusu belgede yer alan karar metninde Lions Kulübü ile işbirliğine AK Parti ve MHP'nin karşı çıktığı da bildirildi.İşte o metinde yer alan açıklama;Ataşehir Belediye Başkanlığı ile Uluslararası Lioan Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Fedrasyonu arasında akdolunan "Sürdürülebilir Etki Projesi" işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyanı ile Hukuk Komisyonunun 03.03 2021 tarihli ve 02/29 sayılı ortak raporu okunarak raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisi'nin 3. Seçim Dönemi 2'inci Toplantı Yılı Mart Ayı Toplantılarının 04.03.2021 Perşembe günü yapılan 2'nci Birleşiminin Birinci Oturumunda AK Parti Grubu'nun ve Milliyetçi Partisi Meclis Üyesi Hakan Arıkaya'nın red oylarına karşılık oyçokluğuyla karar verildi.BELEDİYE BİNASININ ÖNÜNDE MASON FLAMASIProtokolde Lions Kulübü'ne tahsis edilen binaya ilişkin detaylar verilirken, bina önünde Türk Bayrağı ile Belediye bayraklarının yanı sıra Lions flamasına da yer verileceği belirtiliyor.LIONS KULÜBÜ'NÜ DUYURMA ANLAŞMASIAnlaşmada Belediyenin Lions Kulübüyle ilgili basın toplantılarında Lions Kulübü'nden müspet anlamda söz ederek vakfın bilinirliğini artırması yer aldı.LIONS KULÜBÜ NEDİR?Lions Clubs International veya Lions Kulübü, 1917'de ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde, Melvin Jones tarafından kuruldu. Birçok ülkede faaliyet gösteren Lions Kulübü masonluk faaliyetleri ile tanınıyor.