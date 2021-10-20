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Balık Yemenin Faydaları Nelerdir? Balık Tüketmenin Sağlığa Faydaları Nelerdir? Balık Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Balık yemenin faydaları, kış aylarında çoğu doktordan duyduğumuz bir öneridir. Hafta bir mutlaka balık tüketilmesi tüm uzmanlar tarafından önerilir. Peki Balık Yemenin Faydaları Nelerdir? Balık Tüketmenin Sağlığa Faydaları Nelerdir? Balık Hangi Hastalıklara İyi Gelir? İşte Balık yemenin faydaları…

Ekleme: 20.10.2021 - 11:02 Güncelleme: 20.10.2021 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Balık Yemenin Faydaları Nelerdir? Balık Tüketmenin Sağlığa Faydaları Nelerdir? Balık Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
Balık yemenin faydalarını neredeyse tüm uzmanlardan duyarız. Sağlıklı beslenme listelerinde mutlaka balık bulunur. Çünkü balık içerisindeki vitamin, mineral ve asitler sayesinde vücut için oldukça önemli ve sağlıklı bir besin kaynağıdır. Özellikle kış aylarında terzgahlarda sık rastlanana balık en az haftada bir kez tüketilmelidir. Peki Balık Yemenin Faydaları Nelerdir? Balık Tüketmenin Sağlığa Faydaları Nelerdir? Balık içerisinde oldukça yararlı yağlar bulunur. Bu yararlı yağlar insan sağlığı için oldukça önemlidir ve çoğu sadece balıkta bulunur. Sizler için balık yemenin faydalarını sıraladık.

Balık Yemenin Faydaları Nelerdir?


Balık yemek yorgunluğu azaltır ve zihin gelişimini sağlar. Kavrama gücünüz artar.
Kalp-damar sağlığı için oldukça önemlidir.
Saç diplerini besler ve canlandırır.
Cildin güzelleşmesini sağlar.
Hafızayı güçlendirir ve Alzheimer riskini azaltır.
Depresyona karşı beyni korur.
Göz sağlığını korur ve sarı nokta gibi rahatsızlıkları önler.
Diş yapısını korur.
Kalp krizi, felç ve hipertansiyon riskini azaltır.
Kemiklerin sağlıklı gelişmesini sağlar.
Glokom tedavisine faydası vardır.

Balık yemenin faydaları

Balık Tüketmenin Sağlığa Faydaları Nelerdir?


Yağ açısından zengin besinler de sağlığımız için iyidir. Bu yağlar zeytinyağı, avokado, bazı fındık yağları, doğal fıstık ezmesi, bazı tohumlar ve bazı balıklardan elde edilir. Doymuş yağ oranı yüksek gıdalar da sağlığımız için zararlıdır. Bunlar hayvansal yağ, tereyağı, kuru hindistan cevizi, hidrojene gıda, fast food, peynir, süt ve beyaz çikolatadır.

Omega-3 yağ asitleri balık yağında bulunur. Balıktaki Omega-3 yorgunluğu azaltabilir, kavrama gücünü ve hareketliliğini artırabilir. Ayrıca kardiyovasküler sağlığı koruyabilir. %50-55 beslenme planı karbonhidrat, %15-20 protein ve %25-30 yağ olmalıdır. Önerilen günlük protein alımı 0.8-1.2 g/kg'dır. Ağır antrenman yapan kişiler 1,3 ila 2,2 g/kg protein alımını tüketebilir. Özellikle soğuk suda yaşayan uskumru, ton balığı ve somon gibi yağlı balıklarda bulunur. Balık haftada en az 2 gün tüketilmelidir.

Astaksantin bir antioksidandır ve serbest radikallere karşı en güçlü savunma mekanizmasıdır. En iyi deniz ürünlerinde bulunur. Doğal astaksantin kaynakları somon, ıstakoz, karides, yengeç, kerevit, kırmızı alabalık, alg ve krildir. Somon ve kabuklulara pigmentasyon sağlayarak kırmızı görünür. Somonda en yüksek içeriğe sahiptir. Az yağlı bir diyet emilimi azaltacaktır. Yağda çözünür olduğu için vücut tarafından daha iyi emilmesi için yağ ile birlikte tüketilmesi önemlidir. Optimum emilim için omega-3 gibi sağlıklı yağlarla tüketebilirsiniz. Biyoyararlanımı artırmak için chia tohumu, keten tohumu ve balık gibi omega-3 kaynakları içeren yiyecekleri seçebilirsiniz. Önerilen astaksantin dozu günde 2-4 mg'dır. 165 gram somon balığı 3.6 mg astaksantin içerir.

Araştırmalar, Akdeniz diyetinin dünyadaki beyin sağlığı için en iyi diyet olduğunu göstermiştir. Bu diyet meyve ve sebzeler, yağsız protein (balık, tavuk ve hindi), az yağlı yoğurt ve peynir, tahıllar, kuruyemişler ve tohumları içerir. Omega 3 yağ asitleri (EPA ve DHA), hafıza fonksiyonumuz ve beyin sağlığımız için gereklidir. Çoğumuz besin kaynaklarından (balık gibi) yeterince omega 3 alamıyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak doktorunuzun uygun görmesi halinde günlük 1.000-1500 mg DHA ihtiyacımızı yüksek kaliteli saf balık yağı takviyeleri ile karşılayabilirsiniz, her kapsül 250 mg DHA içerir.

Balık yemenin faydaları

Tirozin içeren besinler bizi daha dinç ve dinç yapar. Et, tavuk, balık ve yumurtaların hepsi tirozin içerir. Mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin iştahı, uyku düzenini ve ruh halini etkiler. Kandaki düşük seviyeler açlığa neden olabilir. Serotonin içeriğinin arttırılması çinko, omega-3, magnezyum ve triptofan içeren besinler de sağlayabilir.

Vücudun düzgün çalışması için yağa ihtiyacı vardır. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri vücut fonksiyonlarını sürdürebilir ve sağlığı koruyabilir. Kuru ve kırılgan saçların dokusunu iyileştirmeye yardımcı olur.

Balık Ne Sıklıkla Tüketilmeli?


Omega-3 içeriği nedeniyle haftada 2-3 kez tüketilmelidir. Buharda pişirme tercih edilmelidir. Omega-3 yağ asitleri kızartma yöntemleri nedeniyle kaybolur. Haftada iki kez balık yemek de kardiyovasküler hastalıkları önlemek için önemlidir.

Balık yemenin faydaları bu şekildedir. Haftada en az bir kez balık tüketildiğinde etkileri kısa süre öncede kendini gösterecektir.
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