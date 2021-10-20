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Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun HDP'liler ile açtığı Hafıza Odası sergisiyle ilgili konuştu. "Bu Hafıza Odası'nda Dürümlü'de katledilenler, türküleriyle yüreklerimizi yakan Aybüke öğretmen var mıydı?" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi temizlemek gayreti içerisindesiniz?” diye sordu.

Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz?
Ekleme: 20.10.2021 - 01:11 Güncelleme: 20.10.2021 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geldiği Diyarbakır’da 19 Ekim Muhtar Günü vesilesiyle kentte bulunan çok sayıda muhtarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, programda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik açıklamalarını eleştirdi.

"Hepinizi tehdit etti, hesap soracakmış. Senin soracağın hesaptan kim korkar." diyen Bakan Soylu, "Demirden korksak trene binmeyiz. Bu millet hiçbir şeyden korkmadı şimdiye kadar. 1960'da darbe yaptılar, 61'de bu ülkenin başbakanını astılar. O resmi bize hep gösterdiler. Bizi ürkütmek ve korkutmak için. Bir daha bize itaat etmezseniz sizin sonunuz böyle olur diye bizi ürkütmek için. Ne oldu? Millet ondan sonra yine milletin evlatlarını getirdi. 28 Şubat'ı yaptılar. Kimliğimize, kıyafetimize, inancımıza, değerimize hepsine ambargo koydular. Bizideğiştiremediler. Çünkü bu coğrafyada değiştiremezler." ifadelerini kullandı.

Dünyaya ait sorumluluklarının bulunduğunu kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu medeniyeti, insanlığımızı anlatmaya, insanlığını kaybedenlere insanlığını hatırlatmaya, bombalara sırtını dönenlere insanlığını hatırlatmaya ait görevlerimiz var. Bunu hep birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz. Oradan rapor yazıyorlar, 'Ayasofya'yı niçin açtınız' diyorlar. Size mi soracağız. Yaraları başka. Peki onlar bu raporları yayınlıyorlar. Kılıçdaroğlu konuşuyor, arkasından büyükelçiler konuşma yapıyor. Organize işler bunlar. Türkiye'ye diz çökertebileceklerini zannediyorlar. Onlar bize 15 Temmuz'da diz çökertmek istediler, 15 Temmuz'dan sonra daha güçlü ve iri adımlar attık. Bu milleti tanımıyorlar, bilmiyorlar."

HAFIZA ODASI SERGİSİNE TEPKİ
Geçen gün Diyarbakır'da özellikle sanat üzerinden bir hadise gerçekleştiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bir Hafıza Odası açtılar. Hafıza Odası'nı açanlara bakarsanız CHP'liler ve HDP'liler yan yanalar. Bu Hafıza Odası'nda Dürümlü'de katledilenler, türküleriyle yüreklerimizi yakan Aybüke öğretmen, bir köydeki 3 aylık, 6 aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz, neyi temizleme gayreti içerisindesiniz. Burada size ifade etmek istiyorum. Şuradaki topluluk var ya, siz her şeyi gördünüz. Darbe, anarşi, terörizm, Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallamak, aşağılanma gördük, hep birlikte gördük. Yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük. Akşam yattık, sabah kalktık 5 kat fukaralaştığımızı gördük. Hep beraber bir şey yapmalıyız. Siyasi düşüncelerimiz ayrı, fikirlerimiz ayrı olabilir. Ayrı etnik köklere sahip olabiliriz, ayrı şekilde dünyaya bakabiliriz ama hep beraber bir şey yapmalıyız. Gelecek nesillerimize bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim."
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Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz?
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