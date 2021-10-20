Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na İETT tepkisi: Mizansene gerek yoktu

İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda kalan öğrenciler, ulaşım sorunu olduğunu öne sürerek eylem yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerin 'sorunlarını çözdüğünü' açıkladı. İmamoğlu'na yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise valiliğin 9 gün önce ulaşım sorununun çözülmesi için İBB'ye yazdığı yazıyı paylaşarak "Talebi yerine getirmek için mizansene gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler dün akşam saatlerinde eylem düzenleyerek ulaşım konusu başta olmak üzere çeşitli taleplerde bulundu.İMAMOĞLU: OTOBÜS SEFERLERİ ARTIRILDIÖğrencilerin eylemine ilişkin dün "Yakından ilgileneceğiz" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı.İmamoğlu, "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar" ifadelerini kullandı.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA YANITGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun görevi olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerinin geç de olsa yerine getirmesinin sevindirici olduğunu söylerken "Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu." dedi.Bakan Kasapoğlu, gençlerin sorunlarını daha önceden tespit ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda talepte bulunulan yazıyı da paylaşımına ekledi.