B12 Vitamini Nedir? B12 Vitamini Nelerde Bulunur?

B12 Vitamini Nedir?



B12 Vitamini Ne İşe Yarar?



B12 Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?



B12 Vitamini Nelerde Bulunur?



, suda çözünebilen bir vitamin olduğu için inan vücudunda üretilmez ve dışarıdan alınması gerekir. B12 vitamini vücudun birçok normal işlevine katkı sağlar. Peki? B12 vitamini takviye gıdalarla alınır. Yediğimiz birçok besinde B12 vitamini bulunur. Sizler içini yazdık.Hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan ve kobalamin olarak adlandırılan suda çözünen bir vitamindir. Mide hücreleri tarafından salgılanan iç faktörlerin yardımıyla sindirim sisteminden emilir. B12 emilim yoluyla kan dolaşımına girer ve hücrelere girerek bölünme sürecinin normal işlevini destekler. Normal bir insan vücudunda karaciğer, bol miktarda B12 vitamini depolayarak eksikliklerin oluşmasını engellemeye çalışır. Bununla birlikte, B12 vitamini tam olarak emilemediği veya gıda ile yeterince alınamadığı durumlarda, bu depolama sadece sınırlı bir süre için yeterlidir.B12 vitamini, Kırmızı kan hücresi olan eritrositlerin üretiminde kemik iliğinin normal fonksiyonlarının desteklenmesi, homosisteinin metabolizmasında vücudun normal işlevlerinin desteklenmesi, vücudun normal aktivitelerinin desteklenmesi gibi pek çok fonksiyona katkı sağlar. Bu nedenle vücut için oldukça gereklidir. B12 vitamini, beynin ve sinir sisteminin normal işlevi için gereklidir. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir rol oynar. DNA oluşturmaya ve düzenlemeye yardımcı olur. Vücuttaki hemen hemen her hücrenin metabolizması, yağ asidi sentezi ve enerji üretiminde rol oynayan B12 vitaminine bağlıdır. B12 Vitamini vücudun folik asidi emmesine ve depolanan enerjiyi serbest bırakmasına yardımcı olur.-Solun ve sarı cilt sorunu-İğne batması ve karıncalanma gibi hisler-Görme sorunu-Duygularda ani değişimler-Yorgunluk ve halsizlik-Nefes darlığı-Ağız çevresinde çatlak ve yaraların oluşumu-İştahsızlık-Kilo kaybı-Beslenme zorluğu-KabızlıkB12 vitamini ile ilgili vücudun normal fonksiyonlarını desteklemek için bu vitaminin dışarıdan besinlerle veya takviyelerle alınması gerekir. Bu vitaminin önerilen alımı günde yaklaşık 2.4 mikrogram olarak belirlenmiştir. İç faktöre (mideden salgılanan bir protein) bağlanır. B12 vitamini ve intrinsik faktör kompleksleri daha sonra ince bağırsağa girer ve burada hücreler tarafından algılanır ve emilir. Kana girer. Genellikle hayvansal kaynaklı gıdalarda ve süt ürünlerinde bulunur. Vegan diyeti olanlar için, güçlendirilmiş ürünler bu vitamin için önemli bir besin kaynağıdır. B12 açısından zengin birçok besin vardır:Sığır eti önemli bir B12 vitamini kaynağıdır. Yaklaşık 190 gramlık bir parça biftek, önerilen günlük B12 vitamini miktarının 4 katına kadar sağlayabilir. Bu yiyecekleri kızartmak yerine kavrulmuş olarak yemek, içindeki B12 vitaminini korumak için önemlidir.Hayvansal kökenli iç organlar, B12 vitamini açısından zengin besinlerden biridir. Yaklaşık 100 gram keçi karaciğeri, önerilen günlük B12 vitamini alımının 35 katını içerir. 100 gram koyun böbreği ve sığır veya sığır karaciğeri, önerilen günlük B12 vitamini seviyesinin 30 katına kadar sağlayabilir.Ton balığı ve sardalya gibi balıklar B12 vitamini açısından zengin besinlerden biridir. Ton balığının kasları pulların altında bulunur ve bol miktarda B12 vitamini içerir. 100 gram ton balığı eti, önerilen günlük B12 vitamini alımının 4 katını içerir. Sardalya için yaklaşık 150 gram sardalya, önerilen günlük B12 vitamininin 5 katı olan B12 içeriği içerir.Kabuklu deniz ürünleri çeşitli besinler içerir. Bu yumuşakçalar saf protein kaynağıdır ve ayrıca B12 vitamini açısından da zengindir. Yaklaşık 20 küçük istiridyenin B12 vitamini içeriği, önerilen günlük miktarın 70 katı kadar yüksek olabilir.