Avrupa ülkeleri doğalgaz ve elektrik zamlarıyla sarsıldı! Fakat bunun yol açtığı enflasyonu sakladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, küresel ekonomiyi yerle bir etti. Türkiye bu süreci enaz hasarla atlatırken, 2020'yi pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi oldu. Türkiye yinebüyümeyle başladığı 2021 yılında ilk çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte ise yüzde 21.7oranında büyüdü.DÜNYA KRİZE GİRDİ2021 yılıyla birlikte ve özellikle ikinci yarısından itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyadaenerji ve tedarik krizi başladı.İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde market rafları boş kalırken, benzin bulunamadı.Enerji kriziyle başlayan süreç tüm fiyatları yukarı çekti. Avrupa ülkelerinde elektrik fiyatlarıyüzde 150 artarken, emtia fiyatları katlandı.Temel gıda maddeleri karaborsaya düştü. Aynı dönemde Türkiye'de de enerji fiyatlarındaartış olurken, devlet büyük bölümünü vergi ile karşılayarak vatandaşa yansıtmadı.Bizdeki fiyat artışları Avrupa'dakilerin yarısı kadar oldu. Bütün bu gelişmelere ve fiyatartışlarına rağmen Avrupa ülkelerinde açıklanan enflasyon oranları nedense yüzde 4'übulmazken, bir değişim de göstermedi.Aynı ülkeler düşük gösterdikleri enflasyon ile faizlerini de sıfırda tutmaya devam etti. Ancakbu ülkelerin medyaları ve Türkiye'deki işbirlikçileri nedense Türkiye'de faiz indirimine hepkarşı çıkıyor.Avrupa ülkelerinde fiyatların katlanmasına rağmen değişmeyen enflasyon oranları hepfaizlerin üzerinde. İçerde 'faiz enflasyonun üzerinde olsun, reel faiz verilsin' yaygarasıkoparanlar bu tabloyu görmezden geliyor.LOBİLERİN RANTI KESİLİYORTürkiye'yi yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon cenderesine sokmaya çalışan bulobiler Merkez Bankası üzerinden oyunlar oynamaya çalışıyorGeçtiğimiz hafta Reuters haber ajansı ve Financial Times gazetesinin yaptığı yalan haberlerile kur üzerinde baskı yapılırken, içerde lobiciler 'Faiz asla inmesin, yoksa kur uçar' tehdidisavurmayı sürdürdü. Yıllarca Türkiye'nin kaynaklarını faizlerle sömürmeye alışmış bu lobiler,Avrupa'daki rakamları görmezden geliyor. Yarın toplanacak Merkez Bankası öncesinde de'Faizi indirme, kur artar' tehditleri savuruyor.