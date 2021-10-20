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Beyaz Gazete
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Avrupa ülkeleri doğalgaz ve elektrik zamlarıyla sarsıldı! Fakat bunun yol açtığı enflasyonu sakladı

Avrupa'da kış erken bastırdı. Doğalgaz ve elektrik fiyatları yüzde 150 arttı. Gıda maddeleri de yüzde 100 oranında zamlandı. Fakat hükümetler ağızbirliği yaptı. Faizi sıfırladı. Enflasyonu eksik açıkladı. Paranın üretime, istihdama akmasını sağladı.

Ekleme: 20.10.2021 - 09:12 Güncelleme: 20.10.2021 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, küresel ekonomiyi yerle bir etti. Türkiye bu süreci en
az hasarla atlatırken, 2020'yi pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi oldu. Türkiye yine
büyümeyle başladığı 2021 yılında ilk çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte ise yüzde 21.7
oranında büyüdü.

DÜNYA KRİZE GİRDİ

2021 yılıyla birlikte ve özellikle ikinci yarısından itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyada
enerji ve tedarik krizi başladı.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde market rafları boş kalırken, benzin bulunamadı.
Enerji kriziyle başlayan süreç tüm fiyatları yukarı çekti. Avrupa ülkelerinde elektrik fiyatları
yüzde 150 artarken, emtia fiyatları katlandı.



Temel gıda maddeleri karaborsaya düştü. Aynı dönemde Türkiye'de de enerji fiyatlarında
artış olurken, devlet büyük bölümünü vergi ile karşılayarak vatandaşa yansıtmadı.
Bizdeki fiyat artışları Avrupa'dakilerin yarısı kadar oldu. Bütün bu gelişmelere ve fiyat
artışlarına rağmen Avrupa ülkelerinde açıklanan enflasyon oranları nedense yüzde 4'ü
bulmazken, bir değişim de göstermedi.

Aynı ülkeler düşük gösterdikleri enflasyon ile faizlerini de sıfırda tutmaya devam etti. Ancak
bu ülkelerin medyaları ve Türkiye'deki işbirlikçileri nedense Türkiye'de faiz indirimine hep
karşı çıkıyor.



Avrupa ülkelerinde fiyatların katlanmasına rağmen değişmeyen enflasyon oranları hep
faizlerin üzerinde. İçerde 'faiz enflasyonun üzerinde olsun, reel faiz verilsin' yaygarası
koparanlar bu tabloyu görmezden geliyor.

LOBİLERİN RANTI KESİLİYOR

Türkiye'yi yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon cenderesine sokmaya çalışan bu
lobiler Merkez Bankası üzerinden oyunlar oynamaya çalışıyor


Geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansı ve Financial Times gazetesinin yaptığı yalan haberler
ile kur üzerinde baskı yapılırken, içerde lobiciler 'Faiz asla inmesin, yoksa kur uçar' tehdidi
savurmayı sürdürdü. Yıllarca Türkiye'nin kaynaklarını faizlerle sömürmeye alışmış bu lobiler,
Avrupa'daki rakamları görmezden geliyor. Yarın toplanacak Merkez Bankası öncesinde de
'Faizi indirme, kur artar' tehditleri savuruyor.
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