  • USD: 9,28 - 9,30
  • EURO: 10,82 - 10,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa'da akaryakıt krizi büyüyor!

Enerji ve akaryakıt sektöründe Avrupa'da kabus yaşanıyor. İngiltere'de başlayan akaryakıt krizinin ardından Avrupa'daki enerji sıkıntısı ülkeleri endişelendiriyor. Almanya'daki yüksek yakıt fiyatları, Almanları Avusturya ve Çekya sınırlarına yakın benzin istasyonlarına yönlendiriyor.

Avrupa'da akaryakıt krizi büyüyor!
Ekleme: 20.10.2021 - 12:04 Güncelleme: 20.10.2021 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da akaryakıt krizi büyüyor!
Enerji ve akaryakıt sektöründe Avrupa'da kabus yaşanıyor. İngiltere'de başlayan akaryakıt krizinin ardından Avrupa'daki enerji sıkıntısı ülkeleri endişelendiriyor.

Fransa'da 1,53 euro ile rekor kıran akaryakıt fiyatlarından sonra sınıra yakın bölgelerdeki Almanlar da komşu ülkelerden yakıt alışverişlerini yapmaya başladı.

ÇEKYA İSTASYONLARINDA KUYRUK

Almanya'da benzin ve motorin fiyatları 2012 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yükselen fiyatlar, Alman sürücüleri Çekya sınırına yakın olan Çek benzin istasyonlarına yöneltiyor.

ARAÇLAR DAKİKALARCA BEKLİYOR

Uzun kuyrukların oluştuğu Çek akaryakıt istasyonlarında bir sürücünün yakıtı alıp, kasada ödeme yapması toplamda 40 dakika sürüyor.

Almanya şoförler organizasyonu olan Genel Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından yapılan açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.555 euro (yaklaşık 16.90 Türk lirası) olduğu kaydedildi.
Avrupa'da akaryakıt krizi büyüyor!
CHP'de yeni fatura skandalı! SMS için ödenen ücret dudak uçuklattı...
CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ ilişkileri bitmek bilmiyor! Tek tek kimlerle görüştü?
Ankara'da MTA Kampüsü bahçesinde doğalgaz patlaması! İlk açıklama geldi
SGK'lı olanlar dikkat! Prim iadesi hakkında çok önemli detay
Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…
HDP'den tezkere savunması: Türkiye Fransa'nın yerini almaya çalışmasın
Çin'in Hindistan sınırında gerilim tırmanıyor! Ağır silahlarla konuşlandılar
Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı! 7 yaralı var
Marmara soğuyamıyor: Müsilaj tehlikesi kapıda
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Esad rejiminden İdlib'de alçak saldırı!
Milyonlarca emeklinin gözü son 3 veride! Emeklinin Ocak zammı TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olacak: Emekliye 634 TL zam
Avrupa ülkeleri doğalgaz ve elektrik zamlarıyla sarsıldı! Fakat bunun yol açtığı enflasyonu sakladı
Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Diyarbakır'da sergi gezeceğine Haliç'i temizle'
Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz?
Hulki Cevizoğlu: CHP jakobenizm yapıyor Kılıçdaroğlu tehdit ediyor
Pfizer-BioNTech aşısında sevindiren gelişme! 12-18 yaş grubunda yüzde 93 oranında etkili
ABD'de mucize gibi olay! Düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar ile ilgili iğrenç mesajlar!
Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Kocaeli'de çektiği kredi yüzünden kardeşini öldüren ağabeye 32 yıl hapis istemi

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir