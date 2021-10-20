AÖL sınav tarihleri 2021: AÖL sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihlerini soruyor. 20 Ekim'de sona eren AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecinin ardından bugün devlet lisesi sınav sorularının cevapları gündemde. Başlangıçta 6 Eylül ile 3 Ekim arasında planlanan ilk kayıt ve kayıt yenileme prosedürleri 20 Ekim'e kadar uzatıldı. Peki AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavı online mı olacak? AÖL sınav tarihleri ne?

AÖL Sınavı Ne Zaman?



AÖL Sınavı Online Mı Olacak?



AÖL Kayıt Yenileme Tarihleri



AÖL sınavı ile ilgili öğrenciler tarafından pek çok soru merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada, Açıköğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve yenileme tarihinin 20 Ekim 2021'e uzatıldığını ve yenileme sürecinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Peki? İşte AÖL sınav tarihleri...Açıköğretim Ortaokulu, Açıköğretim Lisesi, Açıköğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açıköğretim Lisesi-I.Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacaktır.Aşı oranlarının artması ve okulun yüz yüze eğitime başlama kararı nedeniyle pandemi hafifledi ve gelecekte yüz yüze sınavların yapılması bekleniyor. Ancak nihai karar Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla netlik kazanacak.2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 20 Ekim 2021 tarihinde mesai bitimine kadar uzatılmıştır.yapılan son açıklamalara göre bu şekildedir