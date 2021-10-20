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Beyaz Gazete
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Ali Babacan, Ankara'da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı

Partisinin kongresine katılmak üzere Ankara'nın Kahramankazan ilçesine giden Ali Babacan, pazar ziyareti yaptığı sırada çok sayıda vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.

Ali Babacan, Ankara'da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı
Ekleme: 20.10.2021 - 16:57 Güncelleme: 20.10.2021 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan, Ankara'da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katılmak üzere Kahramankazan ilçesine geldi.

Kongre öncesi ilçedeki pazar yerlerinden birini ziyaret eden Babacan, vatandaşların tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı.

ANKARA'DA BABACAN'A TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ
Medya Ankara'nın aktardığına göre pazarda Babacan'ı gören bir kadın, Deva Partisi liderini 'nankörlükle' suçladı.

Kadın, "Önceden Tayyip Erdoğan'la çalışıyordun, şimdi mi kötü oldu. Seni bu hale getiren Tayyip Erdoğan. Nankörlük yapıyorsun, nankörsün." sözleriyle Babacan'a tepki gösterdi.

Peş peşe gelen tepkiler karşısında şaşkına dönen Ali Babacan'a sitemler dinmek bilmedi.

"ALLAH SANA AKIL FİKİR VERSİN, SENİ DAVAR ÇOBANI TUTAN OLMAZ"
Vatandaşlardan bir başkası da Babacan'ın Ak Parti kadrolarından ayrılarak kendi partisini kurmasına sitem ederek, "Allah sana akıl fikir versin. Seni davar çobanı tutan olmaz" dedi.

"AK PARTİ'DE İTİBAR KAZANDIN, KİM BİLİRDİ SENİ"
Sözlerine devam eden vatandaş, "AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçip kime hizmet edeceksin. Sen anca çarşaf satmayı bilirsin, git çarşafını sat. Senden, Meral Akşener'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduğumuz zaman bu ülke kurtulur. Siz giden arabaya hendek kurmaya çalışıyorsunuz. Size oy mu verecek millet. Kim bilirdi seni. Şu memleketin huzurunu bozuyorsunuz. Hendek olmayın yeter. Allah size feraset versin." ifadelerini kullandı.

BABACAN SİNİRLENDİ
Vatandaşın Babacan'a yönelik tepkisinin ardından Deva Partisi liderinin sinirlendiği görüldü.

Gelen tepkiler üzerine gerilen Babacan, "Allah hepimize akıl fikir versin" diyerek bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

Deva Partisi lideri, kendisine yönelik tepkiler sonrası kısa süre içinde pazar yerinden ayrıldı.
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Ali Babacan, Ankara'da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı
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