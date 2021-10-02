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Türk tarihçiden heyecanlandıran açıklama: Alp Er Tunga’nın mezarını buldum

Türk tarihçiden heyecanlandıran açıklama: Alp Er Tunga’nın mezarını buldum

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:45
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:45
Türk tarihçiden heyecanlandıran açıklama: Alp Er Tunga’nın mezarını buldum

Özbekistan'da bulunan Buhara şehrinde uzun süredir araştırma yapan Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti.

Prof. Dr. Demir, sosyal medya hesabı twitter'dan keşfini şu ifadelerle duyurdu:

“Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga’nın mezarı Buhara’da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun...”

EFSANELERİ KONU OLMUŞ TÜRK HAKANI

Bazı tarihi kayıtlarda M.Ö. 7. yüzyılda yaşadığı öne sürülen Saka Türklerinden Alp Er Tunga, efsanelere konu olmuş bir Türk Hakanı. Hakkındaki iddialara göre; İran'ın ve Azerbaycan'ın bir bölümünü kapsayan bir "Turan İmparatorluğu" kurmuş.

Adı hem Divan-ı Lügat-it Türk'te hem de Kutadgu Bilig'de geçen Türk Hakanı için İranlı şair Firdevsi, Şehname adlı eserinde "Afrasiyab" yani "İran'ın baş düşmanı" ifadesini kullanmış.

Selçuklu Türklerinin atası kabul edilen ve Türkmenistan'daki Merv şehrini kurduğu ifade edilen Alp Er Tunga'nın mezarı, tarihçiler tarafından hep bu şehirde arandı.

'YAŞADIĞI BİLE BELLİ DEĞİL'

Tarihçiler ise Tunga'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığının bile henüz somut verilerle tespit edilemediğini ve bu konuda temkinli olmak gerektiğini belirtti.


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