Türk şirketlerden göğsümüzü kabartan başarı: Türkmenistan'da gövde gösterisi yaptılar

Türk savunma sanayi şirketlerinin son yıllarda atağa kalkarak ortaya koyduğu ürünler göz doldururken tüm dünyanın da ilgisini yakından çekiyor.



Özellikle insansız hava, kara ve deniz araçlarında elde edilen başarı neredeyse her gün bir uluslararası gazetenin manşetinde boy gösteriyor.



30. YIL TÖRENLERİNDE GÖRÜCÜYE ÇIKTI



Tabi savunma tarafından elde edilen başarı sadece insansız araçlar ile sınırlı değil. Çok sayıda ülkenin ordusunda yer alan 'Made in Turkey' imzalı savunma araçları bu sefer Türkmenistan'ın 30'uncu yıl Bağımsızlık Töreni'nde ortaya çıktı.



Türk şirketleri Gülhan-Dearsan ortaklığıyla tasarımı ve inşası gerçekleştirilen gemiler ve botlar adeta bir gövde gösterisi ile resmi geçit töreninde yer aldı.





2010 yılında temelleri atılan işbirliği kapsamında Türk gemi inşa firması Gülhan- Dearsan ortaklığı Türkmenistan Deniz Kuvvetleri ve Serhet Komutanlığı için kolları sıvadı.





TÜRKMENİSTAN DONANMASINA GÜÇ KATIYORLAR



Kısa süre içerisinde bir armadayı inşa etmiş olma başarısını taçlandıran ve 92 metre Korvet sınıfı geminin tasarım ve inşası ile deniz tecrübesi seviyesinde teslimatını da başarıyla gerçekleştiren iki Türk şirket, kardeş ülke Türkmenistan'ın donanma gücüne güç katmaya devam ediyor.





25 ADET TESLİMAT GERÇEKLEŞTİ



Türk şirketler, 2010 yılından bu yana Türkmenistan Donanması ve Türkmenistan Sahil Güvenlik güçlerine çeşitli tiplerde toplamda 25 adet gemi teslim etti. Bunlar arasında 10 adet Tuzla Sınıfı Devriye Botu, 2 adet çıkarma gemisi, 6 adet hücum bot, 5 adet arama/kurtarma gemisi, 1 adet hidrografik gemisi ve 1 adet yolcu gemisi yer alıyor.



SAVUNMA SANAYİ İÇİN İLKLERE DE İMZA ATIYOR



Gülhan/Dearsan tarafından 'C92' olarak nitelendirilen korvet, Türk savunma sanayii için ilklere de imza atıyor. Türkmen sınıfı korvetlerde ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi yer alıyor.



Türkmenistan, GÖKDENİZ için ilk sipariş veren dost ve kardeş ülke olmuştu. GÖKDENİZ halihazırda Türk Donanmasına ait gemilerde dahi kullanılmazken Türkmen Donanmasına ait bir gemide kullanılmaya başlandı.





GÖKDENİZ YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ



İlk defa Türkmenistan'da hizmete giren korvette kullanılan GÖKDENİZ YHSS; ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak biliniyor. Sistem, sahip olduğu Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlayabiliyor. GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebiliyor.